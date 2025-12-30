دستخط حاج قاسم سلیمانی در مورد مقابله با دشمنان ایران + عکس

اگر این سد شکست، همه این سرزمین‌ها، همه این انسان‌ها به مصیبتی دچار می‌شوند که تاریخ گذشته مغول‌ها در مقابل آن هیچ خواهد بود.

اما چه کنم که برخی روشنفکرنماها می‌خندند فکر می‌کنند ما برای بقاء یک شخص بشار می‌جنگیم، نمی‌دانند این جبهه‌ی دفاع از انسانیت است نه فقط دفاع از اسلام، این جبهه‌ی دفاع از اسلام است نه فقط از شیعه.

این جبهه‌ی دفاع از ایران است نه فقط شیعه، این جبهه دفاع از همه انسان‌های بی‌خبر در خانه‌ها و خیابان‌ها و تجارتخانه هاست..

