بهترین ادویه برای رفع بوی بد دهان

هل، ماده محبوبی در میان آشپزها است که برای طعم و عطر در چندین غذا و نوشیدنی استفاده می‌شود. کارشناسان ادعا کردند که جویدن هل با معده خالی در هنگام صبح می‌تواند علاوه بر افزودن طعم به غذا و تازگی دهان، فواید سلامتی متعددی به همراه داشته باشد. در ادامه ۶ فایده سلامتی جویدن هل با طعم گرم، تند و شیرین آورده شده است:

هضم

هل، سرشار از ترکیبات معطر است که می‌توانند آنزیم‌های گوارشی شما را هدایت کند. کارشناسان معتقدند که چنین ماده معطری می‌توانند به سیستم گوارش شما کمک کند تا پس از مصرف غذا، به ویژه هنگامی که غذای سنگین یا چرب مصرف کرده‌اید، به راحتی به حالت عادی خود بازگردد.

بوی بد دهان

دهه‌ها هل به‌طور سنتی به‌عنوان خوشبوکننده طبیعی دهان مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج تحقیقی در سال ۲۰۲۰ نشان داد که روغن هل دارای خواص ضد باکتریایی است و به کاهش باکتری‌های ایجاد کننده بو در دهان کمک می‌کند. به همین دلیل است که مردم پس از صرف غذا، هل می‌جوند تا میکروب‌ها و باکتری‌هایی را از بین ببرند که موجب بوی بد دهان می‌شوند.