چگونه در زمستان از پوست خود مراقبت کنیم ؟

زمستان که می‌رسد، پوست بیش از هر زمان دیگری در معرض خشکی، کشیدگی و التهاب قرار می‌گیرد. هوای سرد، باد، کاهش رطوبت محیط و استفاده مداوم از وسایل گرمایشی، همگی دست‌به‌دست هم می‌دهند تا سد دفاعی پوست تضعیف شود. مراقبت درست در این فصل نه‌تنها به زیبایی پوست کمک می‌کند، بلکه نقش مهمی در حفظ سلامت آن دارد.

چرا پوست در زمستان خشک می‌شود در ماه‌های سرد سال، رطوبت هوا به‌طور طبیعی کاهش پیدا می‌کند و این موضوع باعث تبخیر سریع‌تر آب از سطح پوست می‌شود. از سوی دیگر، دوش‌های داغ و طولانی که در زمستان رایج‌تر هستند، چربی‌های محافظ پوست را از بین می‌برند. نتیجه این روند، پوستی خشک، پوسته‌پوسته و گاهی همراه با خارش یا ترک‌های ریز است. شوینده‌های ملایم را جدی بگیرید استفاده از صابون‌ها و شوینده‌های قوی می‌تواند خشکی پوست را تشدید کند. در زمستان بهتر است از پاک‌کننده‌های ملایم و بدون عطر استفاده شود؛ محصولاتی که چربی طبیعی پوست را حفظ می‌کنند و باعث احساس کشیدگی بعد از شست‌وشو نمی‌شوند.

مرطوب‌کننده، قدم اول مراقبت زمستانی

مهم‌ترین اصل مراقبت از پوست در فصل سرما، استفاده منظم از مرطوب‌کننده است. بهترین زمان برای استفاده از کرم یا لوسیون، بلافاصله بعد از شست‌وشو و زمانی است که پوست هنوز کمی مرطوب است. این کار کمک می‌کند رطوبت در پوست «قفل» شود.

در زمستان، کرم‌های غلیظ‌تر و حاوی ترکیباتی مثل سرامیدها، گلیسیرین یا شی‌باتر انتخاب مناسب‌تری هستند.

آب داغ کمتر، دوش کوتاه‌تر

هرچند دوش آب داغ در هوای سرد لذت‌بخش است، اما این عادت یکی از دشمنان اصلی پوست محسوب می‌شود. آب داغ لایه محافظ پوست را تخریب می‌کند. بهتر است مدت زمان دوش کوتاه باشد و دمای آب به سمت ولرم متمایل شود تا پوست آسیب کمتری ببیند.

لب‌ها و دست‌ها را فراموش نکنید

پوست لب و دست نازک‌تر و حساس‌تر از سایر نواحی بدن است و در زمستان سریع‌تر دچار خشکی می‌شود. استفاده از بالم لب‌های بدون عطر و مرطوب‌کننده‌های قوی دست، به‌ویژه قبل از خروج از خانه، می‌تواند از ترک‌خوردگی و التهاب جلوگیری کند. پوشیدن دستکش در هوای سرد هم نقش محافظتی مهمی دارد.

رطوبت خانه را حفظ کنید

هوای خشک داخل خانه، به‌خصوص زمانی که وسایل گرمایشی روشن هستند، می‌تواند خشکی پوست را تشدید کند. استفاده از دستگاه بخور یا قرار دادن یک منبع آب در فضای خانه به حفظ رطوبت هوا کمک می‌کند و اثر مثبتی بر پوست و حتی تنفس دارد.

