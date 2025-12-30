قلب همیشه در سمت چپ نیست!
در حالت طبیعی، قلب در نیمهٔ چپ قفسهٔ سینه قرار دارد و نوک آن به سمت چپ و پایین است. اما در برخی افراد قلب در سمت راست قفسهٔ سینه قرار دارد.
در حالت طبیعی، قلب در نیمهٔ چپ قفسهٔ سینه قرار دارد و نوک آن به سمت چپ و پایین است. این موقعیت طبیعی را در علم پزشکی «لووکاردیا» (Levocardia) مینامند.
دکستروکاردیا به حالتی گفته میشود که قلب در سمت راست قفسهٔ سینه قرار دارد به جای سمت چپ ، یعنی تصویر قلب به صورت «آینهای» است.این یک اختلال مادرزادی نادر است؛ یعنی فرد از بدو تولد با این وضعیت به دنیا میآید به دلیل تغییر در نحوهٔ شکلگیری قلب در جنین
انواع دکستروکاردیا
دکستروکاردی منزوی : فقط قلب در سمت راست قرار دارد، اما سایر اندامها در موقعیت طبیعیاند. افراد معمولاً بدون علامت هستند و زندگی طبیعی دارند
دکستروکاردیا با Situs Inversus Totalis: در این حالت نه فقط قلب، بلکه تقریباً تمام اندامهای داخلی بدن موقعیتشان آینهای میشود — مثلاً کبد در سمت چپ، طحال در سمت راست و …
این وضعیت هم نادر است (در حدود ۰٫۰۱ درصد جمعیت) و بسیاری از افراد ممکن است تا بزرگسالی بدون اینکه بدانند این ویژگی را داشته باشند، زندگی کنند