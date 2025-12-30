چرا برف و باران قابل توجهی در تهران نبارید؟
در حالی که تهران در ماههای اخیر با تداوم خشکسالی روبرو بود، هشدارهای هواشناسی حاکی از کاهش دما و احتمال بارش برف و باران بوده است. مدیرکل هواشناسی استان تهران ضمن تشریح دقت پیشبینیها، تحقق یا عدم تحقق پیشبینیهای هواشناسی در روزهای گذشته را توضیح داد و به این موضوع اشاره کرد که تهران در مدت اخیر به طور مستقیم تحت تاثیر فعالیت سامانههای بارشی قرار نگرفته است.
با توجه به تداوم خشکسالی و کمبود منابع آب در استان تهران، اهمیت اخبار وضعیت جوی و بارشها برای تهرانیها دو چندان شده است. اگرچه طی هفتههای گذشته، بسیاری از نقاط کشور با ورود سامانههای بارشی پی درپی سفیدپوش یا بارانی شدند، تهران یکی از استانهایی بود که سهم ناچیزی از بارشها داشت.
دادههای هواشناسی نشان میدهد که تهران خشکترین شهر ایران بوده است و زمینش نسبت به بارشهای بلند مدت خود، ۹۰.۸ درصد بارش کمتری دریافت کرده است. تهران از ابتدای سال آبی (مهر ۱۴۰۴ تا مهر ۱۴۰۵) تا ۷ دیماه، بهطور میانگین ۷.۲ میلیمتر بارش دریافت کرده این در حالیست که میانگین بارش تهران در بلند مدت، ۷۷.۵ میلیمتر بوده است. استانهای قزوین و البرز، در دامنههای جنوبی البرز نیز وضعیت تقریبا مشابهی دارند، به طوری که تا ۷ دیماه بارش در قزوین ۸۴.۹ درصد و در البرز ۸۰.۶ درصد نسبت به میانگین بلند مدت کمتر شده است. این در شرایطی است که با ورود سامانههای بارشی از آخرین هفتههای آذرماه تا ۷ دیماه، تغییرات بارش در هفت استان نسبت به میانگین بلند مدت، مثبت و افزایشی شد؛ استانهایی که پیشتر با تغییرات منفی و کاهش بارش روبرو بودند.
حمیدرضا خورشیدی ـ مدیرکل هواشناسی استان تهران در خصوص بارش و وزش باد در استان تهران و میزان انطباق پیشبینیها با شرایط جوی اظهارکرد: در جریان فعالیت سامانه بارشی اخیر، بارش برف عمدتاً در نیمه شمالی استان رخ داد و اغلب مناطق نیمه شمالی استان تهران گزارش برف ثبت شد همچنین درباره وزش باد نیز اطلاعرسانی شد که از بعدازظهر دوشنبه (۸ دیماه) آغاز میشود و تا سهشنبه (۹ دیماه) ادامه خواهد داشت. کاهش دما نیز برای بازه سهشنبه تا پنجشنبه (۱۱ دیماه) پیشبینی شده است.
وی ادامه داد: هشدار اداره کل هواشناسی استان تهران نیز به بارش شب یکشنبه تا صبح دوشنبه و از غروب دوشنبه تا صبح سهشنبه اشاره داشت.
مدیرکل هواشناسی استان تهران سه دسته پیشبینیهای کوتاهمدت، میانمدت فصلی و بلند مدت دههای هواشناسی را توضیح داد و گفت: پیشبینی کوتاه مدت اغلب برای روزهای آینده صادر میشود و معمولاً چند روز تا حدود یک هفته و حداکثر دو هفته را دربرمیگیرد. صحت و دقت این پیشبینیها بهطور متوسط حدود ۸۵ و در بعضی موارد تا ۹۰ درصد است.
وی درباره پیشبینیهای فصلی یا ماهانه گفت: دقت و صحت این پیشبینیها، برای فصل یا ماه در بازه ۶۰ تا ۷۰ درصد است.
مدیر اداره کل سازمان هواشناسی استان تهران، درباره پیشبینیهای بلندمدت و دههای هواشناسی نیز اظهارکرد: این نوع پیشبینیها بر اساس سناریوهای احتمالی و بر اساس کنار هم قرار گرفتن مجموعهای از عوامل و فرضیات مطرح میشود بنابراین سناریوهای بلند مدت هواشناسی نه صحتسنجی که بر اساس تحقق یا عدم تحقق مجموعهای از شرایط، بررسی میشود. این سناریوهای بلندمدت هواشناسی درباره سالهای آینده مانند احتمال بروز خشکسالی در ۱۰ سال آینده است و بیشتر از جنبه راهبردی و تحلیلی دارد.
وی با اشاره به شیوه تفسیر پیشبینی هواشناسی از پوشش ابرها نیز گفت: این پیشبینیهای هواشناسی برای یک بازه زمانی ۲۴ ساعته اعلام میشود که در این بازه، ممکن است شرایط آسمان تغییر کند. برای مثال آسمان در بازهای از روز آفتابی و در ساعات دیگر با افزایش ابر یا حتی بارش همراه شود. بر همین اساس وقتی گفته میشود آسمان تهران فردا ابری تا نیمهابری خواهد بود، به این معناست که این شرایط در طول آن روز، لزوماً بهصورت یکنواخت مورد انتظار نیست.
خورشیدی وضعیت بارش در تهران را مقایسه با استانهای دیگر بهویژه در سامانههای اخیر حاصل شرایط و عملکرد طبیعی سیستم دانست و اظهار کرد: در سامانهای که اوایل دیماه فعال شد، تمرکز اصلی بارشها بر استانهای جنوبی کشور بود. این سامانهها از خلیج فارس تقویت و حتی منجر به صدور هشدار سطح قرمز شد که در استانهای جنوبی بارش قابل توجهی ایجاد کرد. مسیر حرکت این سامانه به سمت شمال شرق بود و تهران در مسیر اصلی آن قرار نداشت و در حاشیه سامانه واقع بود.
مدیر اداره کل سازمان هواشناسی استان تهران درباره سطح اثرگذاری سامانه بارشی فعال در بعضی مناطق کشور نیز گفت: تمرکز این سامانه نیز بیشتر بر مناطق شمالی و شمال غرب است و دامنههای جنوبی البرز کمتر تحت تاثیر قرار میگیرد، به طوری که فعالیت سیستم در محدوده دامنههای شمالی البرز قویتر و در شمال تهران نیز شرایط به همین صورت بود.
خورشیدی در پایان درباره شرایط تهران در روزهای آینده گفت: از نیمهشب دوشنبه (۸ دیماه) به بعد و در ساعات نزدیک به صبح، در سطح استان بارشهایی پیشبینی شده است. از صبح سهشنبه بهتدریج با کاهش دما و خروج سامانه از استان مواجه خواهیم بود. پس از آن، کاهش دما ادامه خواهد داشت اما در این مدت بارش قابلتوجهی پیشبینی نمیشود.