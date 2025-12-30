قیمت درهم امارات امروز سه شنبه ۹ دی ۱۴۰۴ + جدول
قیمت درهم امارات در بازار آزاد امروز را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. علاوه بر نرخ کنونی، برخی جزئیات دیگر از قبیل بالاترین و پایینترین قیمت روز، میزان نوسان روز و همچنین میزان و درصد تغییر نسبت به روز گذشته نیز در جدول گنجانده شده است.
|
بروزرسانی:سه شنبه ۹ دی
|
عنوان
|
قیمت (ریال)
|
نرخ فعلی (ریال)
|
374,970
|
بالاترین قیمت روز
|
389,680
|
پایین ترین قیمت روز
|
374,870
|
بیشترین مقدار نوسان روز
|
1.380
|
درصد بیشترین نوسان روز
|
%0.75
|
نرخ بازگشایی بازار
|
389,610
|
زمان ثبت آخرین نرخ
|۹ دی
|
نرخ روز گذشته
|
390,070
|
درصد تغییر نسبت به روز گذشته
|
%4.03
|
میزان تغییر نسبت به روز گذشته
|
15.100