قیمت لیر ترکیه امروز سه شنبه ۹ دی ۱۴۰۴ + جدول

قیمت لیر ترکیه در بازار آزاد امروز را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. علاوه بر نرخ کنونی، برخی جزئیات دیگر از قبیل بالاترین و پایین‌ترین قیمت روز، میزان نوسان روز و همچنین میزان و درصد تغییر نسبت به روز گذشته نیز در جدول گنجانده شده است.

بروزرسانی:سه شنبه ۹ دی

عنوان

قیمت (ریال)

نرخ فعلی (ریال)

32,100

بالاترین قیمت روز

33,300

پایین ترین قیمت روز

32,100

بیشترین مقدار نوسان روز

100

درصد بیشترین نوسان روز

 

نرخ بازگشایی بازار

33,300

زمان ثبت آخرین نرخ

۹ دی

نرخ روز گذشته

33,400

درصد تغییر نسبت به روز گذشته

%4.05

میزان تغییر نسبت به روز گذشته

1.300
