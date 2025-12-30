قیمت سکه پارسیان امروز سه شنبه ۹ دی ۱۴۰۴ + جدول
قیمت سکه پارسیان امروز سه شنبه ۹ دی ۱۴۰۴ در انواع سوت با عیار ۷۵۰ را در جدول زیر مشاهده کنید. سوت واحد اندازه گیری جرم طلا بوده و یک گرم =۱۰۰۰ میلیگرم = ۱۰۰۰ سوت است، لذا هر سوت برابر است با یک هزارم گرم.
|
بروزرسانی:سه شنبه ۹ دی
|
سکه پارسیان (سوت)
|
قیمت (ریال)
|
سکه پارسیان ۰/۱۰۰
|
16,600,000
|
سکه پارسیان ۰/۲۰۰
|
31,850,000
|
سکه پارسیان ۰/۳۰۰
|
46,150,000
|
سکه پارسیان ۰/۴۰۰
|
60,900,000
|
سکه پارسیان ۰/۵۰۰
|
75,700,000
|
سکه پارسیان ۰/۶۰۰
|
90,500,000
|
سکه پارسیان ۰/۷۰۰
|
105,250,000
|
سکه پارسیان ۰/۸۰۰
|
120,000,000
|
سکه پارسیان ۰/۹۰۰
|
134,800,000
|
سکه پارسیان ۱/۰۰۰
|
150,500,000
|
سکه پارسیان ۱/۱۰۰
|
165,000,000
|
سکه پارسیان ۱/۲۰۰
|
179,800,000
|
سکه پارسیان ۱/۳۰۰
|
194,600,000
|
سکه پارسیان ۱/۴۰۰
|
209,400,000
|
سکه پارسیان ۱/۵۰۰
|
224,200,000