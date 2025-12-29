قیمت دلار و یورو امروز دوشنبه ۸ دی ۱۴۰۴ + جدول
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز دوشنبه ۸ دی را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
|
بروزرسانی قیمت ارزها:دوشنبه ۸ دی
|
ارز
|
قیمت (ریال)
|
دلار (صرافی بانک ملی)
|
1,190,528
|
دلار (بازار آزاد)
|
1,430,600
|
یورو (صرافی بانک ملی)
|
1,401,651
|
یورو (بازار آزاد)
|
1,686,100
|
درهم امارات
|
390,070
|
پوند انگلیس
|
1,932,400
|
لیر ترکیه
|
33,400
|
فرانک سوئیس
|
1,814,800
|
یوان چین
|
204,400
|
ین ژاپن
|
914,710
|
وون کره جنوبی
|
990
|
دلار کانادا
|
1,047,600
|
دلار استرالیا
|
961,400
|
دلار نیوزیلند
|
835,100
|
دلار سنگاپور
|
1,115,300
|
روپیه هند
|
15,950
|
روپیه پاکستان
|
5,136
|
دینار عراق
|
1,114
|
پوند سوریه
|
129
|
افغانی
|
21,660
|
کرون دانمارک
|
225,600
|
کرون سوئد
|
156,500
|
کرون نروژ
|
143,300
|
ریال عربستان
|
381,900
|
ریال قطر
|
393,700
|
ریال عمان
|
3,719,900
|
دینار کویت
|
4,663,500
|
دینار بحرین
|
3,795,074
|
رینگیت مالزی
|
354,000
|
بات تایلند
|
46,120
|
دلار هنگ کنگ
|
184,200
|
روبل روسیه
|
18,470
|
منات آذربایجان
|
842,900
|
درام ارمنستان
|
3,750
|
لاری گرجستان
|
532,600
|
سوم قرقیزستان
|
16,380
|
سامانی تاجیکستان
|
155,600
|
منات ترکمنستان
|
409,700