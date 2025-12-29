خبرگزاری کار ایران
قیمت دلار و یورو امروز دوشنبه ۸ دی ۱۴۰۴ + جدول

قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز دوشنبه ۸ دی را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است.

بروزرسانی قیمت ارزها:دوشنبه ۸ دی

ارز

قیمت (ریال)

دلار (صرافی بانک ملی)

1,190,528

دلار (بازار آزاد)

1,430,600

یورو (صرافی بانک ملی)

1,401,651

یورو (بازار آزاد)

1,686,100

درهم امارات

390,070

پوند انگلیس

1,932,400

لیر ترکیه

33,400

فرانک سوئیس

1,814,800

یوان چین

204,400

ین ژاپن

914,710

وون کره جنوبی

990

دلار کانادا

1,047,600

دلار استرالیا

961,400

دلار نیوزیلند

835,100

دلار سنگاپور

1,115,300

روپیه هند

15,950

روپیه پاکستان

5,136

دینار عراق

1,114

پوند سوریه

129

افغانی

21,660

کرون دانمارک

225,600

کرون سوئد

156,500

کرون نروژ

143,300

ریال عربستان

381,900

ریال قطر

393,700

ریال عمان

3,719,900

دینار کویت

4,663,500

دینار بحرین

3,795,074

رینگیت مالزی

354,000

بات تایلند

46,120

دلار هنگ کنگ

184,200

روبل روسیه

18,470

منات آذربایجان

842,900

درام ارمنستان

3,750

لاری گرجستان

532,600

سوم قرقیزستان

16,380

سامانی تاجیکستان

155,600

منات ترکمنستان

409,700
