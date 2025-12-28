طرز دم کردن قهوه ترک روی گاز

قهوه ترک به دلیل بافت غلیظ، طعم قوی و روش سنتی تهیه، یکی از محبوب‌ترین انواع قهوه در میان علاقه‌مندان است. اگر دوست دارید در خانه مثل یک باریستای حرفه‌ای قهوه ترک درست کنید، دانستن جزئیات دم‌آوری، میزان مواد و زمان حرارت اهمیت زیادی دارد. در ادامه با آموزش گام‌به‌گام دم کردن قهوه ترک حرفه‌ای همراه باشید.

بهترین روش دم کردن قهوه ترک به صورت حرفه‌ای قهوه ترک را می‌توان با ابزارهای مختلفی تهیه کرد، اما اصل کار در همه روش‌ها یکسان است: حرارت ملایم، آب سرد و جلوگیری از جوشیدن قهوه. مواد لازم برای دم کردن قهوه ترک پودر قهوه ترک: ۲ قاشق چای‌خوری پر

شکر (اختیاری) : ۱ قاشق چای‌خوری

آب سرد: ۱ فنجان طرز تهیه قهوه ترک روی گاز دم کردن قهوه ترک با قهوه‌جوش ۱. پودر قهوه، آب سرد و شکر را داخل قهوه‌جوش بریزید و هم بزنید. ۲. قهوه‌جوش را روی حرارت ملایم قرار دهید. ۳. وقتی کف روی قهوه جمع شد، آن را به‌آرامی داخل فنجان بریزید. ۴. اجازه ندهید قهوه بجوشد. طرز تهیه قهوه ترک با قوری قهوه و آب سرد را داخل قوری مخلوط کنید.

روی حرارت کم بگذارید تا کف ایجاد شود.

قهوه را آرام در فنجان بریزید. طرز تهیه قهوه ترک با موکاپات آب را در مخزن پایینی بریزید.

پودر قهوه ترک را داخل سبد قرار دهید.

موکاپات را روی شعله ملایم بگذارید تا قهوه خارج شود. طرز تهیه قهوه ترک با شیرجوش پودر قهوه، آب و شکر را داخل شیرجوش بریزید.

روی حرارت ملایم بگذارید.

قبل از جوشیدن، از روی گاز بردارید و سرو کنید. نکته مهم: در همه روش‌ها قهوه نباید بجوشد، زیرا باعث تلخ شدن طعم آن می‌شود. طرز تهیه قهوه ترک با دستگاه برقی ۱. آب سرد را داخل مخزن دستگاه بریزید. ۲. پودر قهوه و شکر را اضافه کنید و کمی هم بزنید. ۳. دستگاه را روشن کنید. ۴. پس از جمع شدن کف و خاموش شدن خودکار دستگاه، قهوه را در فنجان بریزید. نکات مهم در دم کردن قهوه ترک حرفه‌ای همیشه از شعله ملایم استفاده کنید.

زمان دم‌آوری حدود ۷ تا ۱۰ دقیقه است.

برای هر نفر: ۲ قاشق چای‌خوری قهوه + ۱ فنجان آب سرد

شکر را مطابق ذائقه تنظیم کنید (کم، متوسط یا شیرین).

قهوه را آرام داخل فنجان بریزید تا کف آن حفظ شود. سوالات متداول درباره دم کردن قهوه ترک چرا قهوه ترک نباید بجوشد؟ جوشیدن قهوه باعث تلخ شدن طعم و از بین رفتن کف آن می‌شود. بهترین نسبت قهوه ترک به آب چیست؟ برای هر نفر، ۲ قاشق چای‌خوری پر قهوه ترک و یک فنجان آب سرد بهترین نسبت است. آیا می‌توان قهوه ترک را با شیر درست کرد؟ بله، به‌جای آب می‌توانید از شیر استفاده کنید تا قهوه طعمی لطیف‌تر و خامه‌ای‌تر داشته باشد. قهوه ترک چند دقیقه باید روی حرارت باشد؟ حدود ۷ تا ۱۰ دقیقه روی حرارت ملایم، بدون عجله و با دقت.

همشهری

