این خوراکی‌ها مناسب روزهای آلوده هستند
مصرف خوراکی‌های سرشار از ویتامین C مانند پرتقال، کیوی، فلفل دلمه‌ای، توت‌فرنگی و کلم بروکلی می‌تواند از ریه‌ها در برابر آسیب‌های ناشی از آلودگی هوا محافظت کند.

این آنتی‌اکسیدان قوی می‌تواند التهاب ریه را کاهش داده و عملکرد سلول‌های تنفسی را در مواجهه با ذرات معلق PM۲.۵ حفظ کند.

ذرات ریز آلاینده که از احتراق سوخت‌های فسیلی، گرد و غبار و دود تولید می‌شوند، به عمق ریه نفوذ کرده و سلامت را تهدید می‌کنند.

مصرف بیش‌ازحد مکمل‌های ویتامین C ممکن است مشکلات گوارشی یا کلیوی ایجاد کند؛ برای مصرف دوز مناسب، با پزشک مشورت کنید.

گنجاندن منابع طبیعی این ویتامین در رژیم غذایی، می‌تواند راهی ساده و مؤثر برای مقابله با اثرات مخرب آلودگی هوا باشد.

منبع خبرگزاری دانشجو
