قیمت درهم امارات امروز یکشنبه ۷ دی ۱۴۰۴ + جدول
قیمت درهم امارات در بازار آزاد امروز را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. علاوه بر نرخ کنونی، برخی جزئیات دیگر از قبیل بالاترین و پایینترین قیمت روز، میزان نوسان روز و همچنین میزان و درصد تغییر نسبت به روز گذشته نیز در جدول گنجانده شده است.
|
بروزرسانی:یکشنبه ۷ دی
|
عنوان
|
قیمت (ریال)
|
نرخ فعلی (ریال)
|
378,140
|
بالاترین قیمت روز
|
378,240
|
پایین ترین قیمت روز
|
366,150
|
بیشترین مقدار نوسان روز
|
5.670
|
درصد بیشترین نوسان روز
|
%1.68
|
نرخ بازگشایی بازار
|
366,170
|
زمان ثبت آخرین نرخ
|۷ دی
|
نرخ روز گذشته
|
366,050
|
درصد تغییر نسبت به روز گذشته
|
%3.3
|
میزان تغییر نسبت به روز گذشته
|
12.090