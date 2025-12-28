خبرگزاری کار ایران
قیمت دلار و یورو امروز یکشنبه ۷ دی ۱۴۰۴ + جدول

قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز یکشنبه ۷ دی را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است.

بروزرسانی قیمت ارزها:یکشنبه ۷ دی

ارز

قیمت (ریال)

دلار (صرافی بانک ملی)

1,156,507

دلار (بازار آزاد)

1,400,400

یورو (صرافی بانک ملی)

1,360,719

یورو (بازار آزاد)

1,634,500

درهم امارات

378,140

پوند انگلیس

1,873,300

لیر ترکیه

32,300

فرانک سوئیس

1,759,300

یوان چین

198,200

ین ژاپن

886,740

وون کره جنوبی

960

دلار کانادا

1,015,500

دلار استرالیا

932,000

دلار نیوزیلند

809,600

دلار سنگاپور

1,081,100

روپیه هند

15,470

روپیه پاکستان

4,979

دینار عراق

1,080

پوند سوریه

125

افغانی

20,990

کرون دانمارک

218,700

کرون سوئد

151,700

کرون نروژ

138,900

ریال عربستان

370,220

ریال قطر

381,200

ریال عمان

3,606,100

دینار کویت

4,520,700

دینار بحرین

3,678,874

رینگیت مالزی

343,100

بات تایلند

44,710

دلار هنگ کنگ

178,500

روبل روسیه

17,900

منات آذربایجان

817,100

درام ارمنستان

3,640

لاری گرجستان

516,200

سوم قرقیزستان

15,880

سامانی تاجیکستان

150,800

منات ترکمنستان

396,700
