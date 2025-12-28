قیمت دلار و یورو امروز یکشنبه ۷ دی ۱۴۰۴ + جدول
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز یکشنبه ۷ دی را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
|
بروزرسانی قیمت ارزها:یکشنبه ۷ دی
|
ارز
|
قیمت (ریال)
|
دلار (صرافی بانک ملی)
|
1,156,507
|
دلار (بازار آزاد)
|
1,400,400
|
یورو (صرافی بانک ملی)
|
1,360,719
|
یورو (بازار آزاد)
|
1,634,500
|
درهم امارات
|
378,140
|
پوند انگلیس
|
1,873,300
|
لیر ترکیه
|
32,300
|
فرانک سوئیس
|
1,759,300
|
یوان چین
|
198,200
|
ین ژاپن
|
886,740
|
وون کره جنوبی
|
960
|
دلار کانادا
|
1,015,500
|
دلار استرالیا
|
932,000
|
دلار نیوزیلند
|
809,600
|
دلار سنگاپور
|
1,081,100
|
روپیه هند
|
15,470
|
روپیه پاکستان
|
4,979
|
دینار عراق
|
1,080
|
پوند سوریه
|
125
|
افغانی
|
20,990
|
کرون دانمارک
|
218,700
|
کرون سوئد
|
151,700
|
کرون نروژ
|
138,900
|
ریال عربستان
|
370,220
|
ریال قطر
|
381,200
|
ریال عمان
|
3,606,100
|
دینار کویت
|
4,520,700
|
دینار بحرین
|
3,678,874
|
رینگیت مالزی
|
343,100
|
بات تایلند
|
44,710
|
دلار هنگ کنگ
|
178,500
|
روبل روسیه
|
17,900
|
منات آذربایجان
|
817,100
|
درام ارمنستان
|
3,640
|
لاری گرجستان
|
516,200
|
سوم قرقیزستان
|
15,880
|
سامانی تاجیکستان
|
150,800
|
منات ترکمنستان
|
396,700