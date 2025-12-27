جدول حذف یارانه و فرمول ناپیدا
دولت اخیراً جدولی برای حذف یارانه خانوارها منتشر کرده است که در آن سقف درآمد مشمولان یارانه مشخص شده است. بر اساس این جدول، خانوارهایی که درآمدشان از ارقام اعلامشده بالاتر باشد، دیگر مشمول دریافت یارانه و حمایتهای دولتی نخواهند بود؛ تصمیمی که با توجه به افزایش شدید هزینههای زندگی و بالا رفتن خط فقر، واکنشها و انتقادهای گستردهای را برانگیخته است.
طبق این جدول،خانواده یکنفره با درآمد بیش از ۳۰ میلیون تومان وخانواده پنجنفره با درآمد بیش از ۵۴ میلیون تومان از دریافت یارانه حذف میشوند. این در حالی است که خط فقر برای یک خانواده پنجنفره حدود ۷۵ میلیون تومان اعلام شده و خانوادههایی که هنوز ۲۰ میلیون زیر خط فقر هستند، مشمول حذف یارانه شدهاند.
سؤال اصلی این است که چگونه این ارقام تعیین شدهاند. مشخص نیست بر چه اساسی سقف درآمد ۳۶ میلیون برای خانواده دو نفره و ۵۴ میلیون برای خانواده پنج نفره در نظر گرفته شده و آیا تفاوت هزینههای واقعی زندگی میان خانوارهای کمجمعیت و پرجمعیت، شرایط شهری یا روستایی، اجاره مسکن و هزینههای جانبی فرزندان در محاسبات لحاظ شده است یا خیر.
در بسیاری از خانوارها، اشتغال همزمان زن و شوهر باعث افزایش هزینههای نگهداری کودکان، مهدکودک و خدمات آموزشی میشود که بخش قابلتوجهی از درآمد را مصرف میکند، اما در این جدول هیچ نشانهای از لحاظ شدن این واقعیتها دیده نمیشود.
پرداخت یارانه نقدی از سال ۱۳۸۹ آغاز شده و طی بیش از ۱۴ سال گذشته، شیوه پرداخت و دهکبندی بارها تغییر کرده است؛ از پرداخت همگانی تا حذف گسترده برخی دهکها. با این حال، هرگز فرمول مشخص و شفافی برای تعیین سقف درآمدها بهصورت عمومی اعلام نشده و اعداد دقیق و غیررُند مانند ۵۴ میلیون تومان، محل پرسش و شک کارشناسان و مردم است.
شفافیت در تعیین سقف درآمد و فرمول محاسبه آن ضروری است؛ فرمولی که تعیینکننده دسترسی میلیونها خانوار به حمایتهای دولتی باشد و اکنون جای خالی آن باعث بیاعتمادی و نگرانی مردم شده است.