اگر فکر می‌کنید سال ۲۰۲۵ سال عجیب و غریبی برای بازار طلا بود، باید کمربندهایتان را برای ۲۰۲۶ محکم‌تر ببندید. ما اینجا با یک مشت حدس و گمان تلگرامی طرف نیستیم، بلکه درباره ۲۴ گزارش پیشرفته و تخصصی حرف می‌زنیم که تریلیون‌ها دلار سرمایه پشت آن‌ها خوابیده است.

اما سوال اینجاست که وقتی گرد و خاکِ هیجانات ۲۰۲۵ بخوابد، طلا در سال ۲۰۲۶ چه سرنوشتی دارد؟ آیا سقوط می‌کند یا سقف‌های جدیدی را می‌شکافد؟ در این گزارش‌ها عصاره ۲۴ گزارش به تفکیک هر موسسه در قالب نقشه راهِ طلا در سال ۲۰۲۶ تقدیم شده است.

بررسی موشکافانه دیدگاه ۲۴ غول مالی جهان

۱. جی‌پی‌مورگان (J.P. Morgan):

این بانک آمریکایی در گزارش «چشم‌انداز سرمایه‌گذاری ۲۰۲۶» آب پاکی را روی دست همگان ریخته است. آنها معتقدند با وجود اینکه تورم کمی آرام گرفته، اما «کاهش ارزش پول» همچنان یک تهدید جدی است. جی‌پی‌مورگان به مشتریانش سیگنال داده که در سال ۲۰۲۶، طلا نه فقط یک فلز زینتی، بلکه یک «پوشش ریسک حیاتی» در برابر سیاست‌های مالی ناپایدار دولت‌هاست و باید بخشی از سبد دارایی فعال باشد.

۲. گلدمن ساکس (Goldman Sachs):

گلدمن ساکس مثل همیشه جسور است و امسال هم در گزارش خود با عنوان «جستجوی کاتالیزورها» تعارف را کنار گذاشته است. آنها معتقدند که بانک‌های مرکزی کشورهای نوظهور همچنان تشنه‌ی خرید طلا هستند. از نظر گلدمن ساکس، تا زمانی که ترس از تحریم‌های دلاری و جنگ‌های تجاری وجود دارد، طلا در سال ۲۰۲۶ یک روند صعودی ساختاری (و نه صرفاً نوسانی) را تجربه خواهد کرد و هدف‌های قیمتی بالایی را نشانه رفته است.

۳. سیتی‌بانک (Citi):

شاید دقیق‌ترین عدد و رقم‌ها را سیتی‌بانک ارائه کرده باشد. آنها سناریوی «طلای ۵۰۰۰ دلاری» را روی میز گذاشته‌اند، اما تحقق این سناریو مشروط بر این است که نگرانی‌ها درباره کسری بودجه آمریکا اوج بگیرد. البته سیتی بانک محتاط هم هست و می‌گوید در سناریوی نرمال، ممکن است شاهد یک فرسایش قیمتی آرام باشیم، اما کفه ترازو همچنان به سمت «خرید در کف» سنگینی می‌کند.

۴. مورگان استنلی (Morgan Stanley):

نگاه مورگان استنلی در گزارش «تاب‌آوری آمریکا» کمی متفاوت است. آنها معتقدند اقتصاد آمریکا در سال ۲۰۲۶ همچنان قوی خواهد بود و دلارِ قدرتمند می‌تواند سرعت رشد طلا را بگیرد. با این حال، آنها طلا را به عنوان بیمه‌ای در برابر «سناریوهای غیرمنتظره» (مثل رکود ناگهانی) در پورتفوی پیشنهادی خود حفظ کرده‌اند.

۵. بلک‌راک (BlackRock):

بزرگ‌ترین مدیر دارایی جهان در گزارش «فراتر از محدودیت‌ها»، طلا را بازیگر نقش مکمل می‌داند. بلک‌راک هشدار می‌دهد که نوسانات ژئوپلیتیک در سال ۲۰۲۶ به اوج می‌رسد و در چنین فضایی، طلا یکی از معدود دارایی‌هایی است که همبستگی کمی با سهام و اوراق دارد. آنها به سرمایه‌گذاران توصیه کرده‌اند که نگاهشان به طلا «تاکتیکی» باشد.

۶. اچ‌اس‌بی‌سی (HSBC):

این بانک بریتانیایی در گزارشی اختصاصی با عنوان «تغییر نقش طلا»، دیدگاه جالبی دارد. آنها می‌گویند دوران اینکه طلا فقط با بالا و پایین شدن نرخ بهره نوسان می‌کرد، تمام شده است. در سال ۲۰۲۶، طلا مستقیماً با «میزان بدهی جهانی» کورلیشن (همبستگی) دارد. هرچقدر دولت‌ها بیشتر پول چاپ کنند، نقش دفاعی طلا در گزارش‌های HSBC پررنگ‌تر می‌شود.

۷. ناتیکزیس (Natixis):

در نظرسنجی بزرگ ناتیکزیس از سرمایه‌گذاران نهادی، یک نکته کلیدی پنهان شده و آن هم «بی‌اعتمادی به کریپتو، اعتماد به طلا» است. طبق این گزارش، ۶۶٪ از موسسات مالی بزرگ معتقدند که در سال ۲۰۲۶، طلا عملکرد بهتری نسبت به بیت‌کوین خواهد داشت و آن را پناهگاه امن‌تری برای روزهای مبادا می‌دانند.

۸. اینوسکو (Invesco):

گزارش «تاب‌آوری و توازن مجدد» اینوسکو روی ضعیف شدن دلار در سال ۲۰۲۶ شرط بسته است. آنها استدلال می‌کنند که با کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو، هزینه نگهداری طلا کاهش می‌یابد. اینوسکو پیش‌بینی می‌کند که سال ۲۰۲۶ می‌تواند سالِ درخشش دوباره فلزات گرانبها در برابر ارزهای کاغذی باشد.

۹. بانک آمریکا (Bank of America):

این بانک تمرکز زیادی روی «انرژی و قدرت» دارد، اما در لایه‌های زیرین تحلیلش، به کالاهای اساسی به عنوان برندگان تورم چسبنده نگاه می‌کند. بانک آمریکا معتقد است که چرخه صعودی کالاها هنوز تمام نشده و طلا در سال ۲۰۲۶ می‌تواند سردمدار این گروه در برابر شوک‌های عرضه باشد.

۱۰. بارکلیز (Barclays):

بارکلیز در گزارش «بازی تفسیرها»، سرمایه‌گذاران را به احتیاط دعوت می‌کند. آنها معتقدند که بازارها بیش از حد خوش‌بین هستند. در چنین شرایطی که نااطمینانی سیاسی بیداد می‌کند، بارکلیز طلا را نه برای سودهای نجومی، بلکه برای «حفظ قدرت خرید» در برابر سیاست‌های غیرقابل پیش‌بینی دولت‌ها پیشنهاد می‌کند.

۱۱. استیت استریت (State Street):

شعار آنها برای ۲۰۲۶ «حرکت با تمرکز» است. استیت استریت بر این باور است که سیاست‌های مالی انبساطی (پول‌پاشی دولت‌ها) ادامه خواهد داشت. این یعنی موتور تورم کاملاً خاموش نمی‌شود و طلا در سال ۲۰۲۶ همچنان سوخت کافی برای حرکت صعودی را از محل بی‌انضباطیِ مالی دولت‌ها دریافت خواهد کرد.

۱۲. فیدلیتی (Fidelity):

فیدلیتی سال ۲۰۲۶ را «عصر آلفا» نامیده است. آنها معتقدند بازارهای سنتی اشباع شده‌اند و باید به دنبال فرصت‌های خاص بود. در نگاه فیدلیتی، طلا در بازارهای نوظهور و آسیا پتانسیل رشد بیشتری دارد، چرا که تقاضای فیزیکی در این مناطق به دلیل رشد طبقه متوسط و ترس از تورم، همچنان بالاست.

۱۳. دویچه بانک (Deutsche Bank):

«هیچ لحظه‌ای کسل‌کننده نیست»؛ این تیتر گزارش دویچه بانک است. آنها پیش‌بینی می‌کنند که سال ۲۰۲۶ پر از نوسانات شدید ناشی از هوش مصنوعی و تغییرات تجاری است. در این بازار پرنوسان، دویچه بانک طلا را لنگری برای ثبات می‌داند که می‌تواند پورتفوی سرمایه‌گذاران را از طوفان‌های ناگهانی نجات دهد.

۱۴. بی‌ان‌پی پاریبا (BNP Paribas):

این بانک فرانسوی روی «پایداری» تمرکز دارد، اما در بخش چشم‌انداز کلان، به واگرایی (Divergence) بین اقتصادها اشاره می‌کند. بی‌ان‌پی پاریبا معتقد است که در سال ۲۰۲۶، طلا از ضعف احتمالی یورو و ین در برابر بحران‌های منطقه‌ای سود خواهد برد و نقشی فراتر از یک کالای سنتی بازی می‌کند.

۱۵. آی‌ان‌جی (ING):

بانک هلندی ING با لحنی طنزآمیز می‌گوید «آشپزخانه اقتصاد جهانی حسابی به هم ریخته است». آنها پیش‌بینی می‌کنند که سال ۲۰۲۶ سالی پر از چالش‌های تجاری باشد. در این شلوغی، ING طلا را نوعی دارایی می‌بیند که «ریسک طرف مقابل» ندارد و برای فرار از هرج‌ومرجِ سیستم بانکی، گزینه‌ای جذاب است.

۱۶. نت‌وست (NatWest):

گزارش نت‌وست تمرکز ویژه‌ای روی پدیده «دلارزدایی» دارد. آنها معتقدند در سال ۲۰۲۶، کشورهای بیشتری سعی می‌کنند وابستگی خود را به دلار کم کنند و این یعنی تقاضای ساختاری برای طلا به عنوان جایگزین ذخایر ارزی، قیمت را در سطوح بالا نگه می‌دارد.

۱۷.‌ای‌بی‌ان آمرو (ABN AMRO):

«تغییر نظم جهانی» کلیدواژه گزارش این بانک هلندی است. آنها هشدار می‌دهند که تنش‌های ژئوپلیتیک در سال ۲۰۲۶ به اوج می‌رسد.‌ای‌بی‌ان آمرو طلا را برنده اصلی این جنگ سرد جدید می‌داند، جایی که کشورها ترجیح می‌دهند شمش طلا در خزانه داشته باشند تا اوراق قرضه یک کشور متخاصم.

۱۸. آلیانز (AllianzGI):

آلیانز در گزارش «یافتن مسیرهای جدید»، به تورم‌های واگرا اشاره می‌کند. آنها معتقدند حتی اگر تورم آمریکا کم شود، تورم در سایر نقاط جهان چسبنده است. این موضوع باعث می‌شود طلا در سال ۲۰۲۶ همچنان جذاب بماند، به خصوص برای سرمایه‌گذارانی که به دنبال حفظ ارزش دارایی در بلندمدت هستند.

۱۹.‌ام‌یواف‌جی (MUFG):

این غول بانکداری ژاپنی، نگاهش به آسیاست. آنها معتقدند بازگشت تقاضای چین و هند در سال ۲۰۲۶ می‌تواند محرک اصلی قیمت طلا باشد. MUFG پیش‌بینی می‌کند که با بهبود وضعیت اقتصادی در آسیا، تقاضای فیزیکی (جواهرات و شمش) دوباره موتور طلا را روشن کند.

۲۰. کپیتال اکونومیکس (Capital Economics):

این موسسه تحقیقاتی روی «ریسک‌های کلیدی» دست گذاشته است. آنها هشدار می‌دهند که سیستم مالی در سال ۲۰۲۶ شکننده است. اگر شوکی به بانک‌ها وارد شود (مشابه اتفاقات گذشته)، طلا تنها پناهگاه امن نقدشونده خواهد بود که می‌تواند سرمایه‌گذاران را نجات دهد.

۲۱. بی ان‌وای ملون (BNY Mellon):

قدیمی‌ترین بانک آمریکا سوال مهمی پرسیده است: «آیا ۲۰۲۶ نقطه عطف دلار است؟» اگر پاسخ مثبت باشد (که آنها احتمال آن را می‌دهند)، طلا مستقیماً صعود خواهد کرد. آنها به سرمایه‌گذاران توصیه می‌کنند که برای سناریوی ضعف دلار آماده باشند و طلا بهترین ابزار برای این کار است.

۲۲. آربی‌سی (RBC Wealth Management):

آربی‌سی کانادا بیشتر روی سهام متمرکز است، اما در لابلای تحلیل‌هایش به این نکته اشاره می‌کند که برای رسیدن به بازدهی مثبت در سال ۲۰۲۶، باید از ریسک‌های رکودی دوری کرد. آنها طلا را به عنوان یک «متعادل‌کننده» در کنار سهام رشد محور پیشنهاد می‌کنند.

۲۳. مودیز (Moody's):

موسسه رتبه‌بندی مودیز روی «واگرایی سیاست‌ها» و تکه‌تکه شدن تجارت جهانی تمرکز کرده است. آنها معتقدند در دنیایی که زنجیره‌های تامین در حال گسستن است، طلا ارزشی پایدار دارد که تحت تاثیر اختلالات تجاری قرار نمی‌گیرد و اعتبارش را حفظ می‌کند.

۲۴. سوسیته ژنرال (Societe Generale):

تحلیلگران این بانک اروپایی در مجموع بر این باورند که در سال ۲۰۲۶، عصر «پول ارزان» تمام شده و عصر «بی‌ثباتی» تازه شروع شده است. در این پارادایم، طلا نه برای سوداگری، بلکه برای «بقا» در پرتفوی سرمایه‌گذاران اروپایی و جهانی ضروری است.

خرید طلا منطقی است؟

اگر بخواهیم از دلِ این ۲۴ گزارش یک خروجی واحد بگیریم، داستان این است که دوران طلا تمام نشده، بلکه با بلوغ بیشتری تازه شروع شده است.

تقریباً هیچ‌کدام از این غول‌های مالی توصیه به «فروش و خروج» نکرده‌اند. اختلاف نظرها فقط بر سرِ «سرعت رشد» است، نه اصلِ رشد.

کلیدواژه‌های مشترک سال ۲۰۲۶ در این ۲۴ گزارش، خرید بانک‌های مرکزی، ترس از بدهی دولت‌ها، و نقش طلا به عنوان بیمه حوادث است.

برای شما به عنوان یک سرمایه‌گذار، چه خرد و چه کلان، استراتژی هوشمندانه این است که فریب نوسانات کوتاه‌مدت را نخورید. اگر تحلیل این ۲۴ موسسه درست باشد، هر اصلاح قیمتی در سال ۲۰۲۶، فرصتی برای ورود به بازاری است که اگرچه دوران رشد سریع خود را پشت سر گذاشته است اما هنوز حرف‌های زیادی برای گفتن دارد.

