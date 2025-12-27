قیمت دلار و یورو امروز شنبه ۶ دی ۱۴۰۴ + جدول
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز شنبه ۶ دی را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
|
بروزرسانی قیمت ارزها:شنبه ۶ دی
|
ارز
|
قیمت (ریال)
|
دلار (صرافی بانک ملی)
|
1,170,461
|
دلار (بازار آزاد)
|
1,347,400
|
یورو (صرافی بانک ملی)
|
1,378,416
|
یورو (بازار آزاد)
|
1,583,400
|
درهم امارات
|
366,050
|
پوند انگلیس
|
1,815,000
|
لیر ترکیه
|
31,300
|
فرانک سوئیس
|
1,705,900
|
یوان چین
|
191,800
|
ین ژاپن
|
862,010
|
وون کره جنوبی
|
925
|
دلار کانادا
|
983,000
|
دلار استرالیا
|
900,900
|
دلار نیوزیلند
|
785,200
|
دلار سنگاپور
|
1,046,400
|
روپیه هند
|
14,990
|
روپیه پاکستان
|
4,820
|
دینار عراق
|
1,046
|
پوند سوریه
|
121
|
افغانی
|
20,320
|
کرون دانمارک
|
211,800
|
کرون سوئد
|
146,800
|
کرون نروژ
|
134,700
|
ریال عربستان
|
358,720
|
ریال قطر
|
382,000
|
ریال عمان
|
3,490,800
|
دینار کویت
|
4,376,000
|
دینار بحرین
|
3,563,900
|
رینگیت مالزی
|
332,500
|
بات تایلند
|
43,280
|
دلار هنگ کنگ
|
172,800
|
روبل روسیه
|
17,230
|
منات آذربایجان
|
790,900
|
درام ارمنستان
|
3,520
|
لاری گرجستان
|
499,300
|
سوم قرقیزستان
|
15,370
|
سامانی تاجیکستان
|
145,900
|
منات ترکمنستان
|
383,500