خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت دلار و یورو امروز شنبه ۶ دی ۱۴۰۴ + جدول

قیمت دلار و یورو امروز شنبه ۶ دی ۱۴۰۴ + جدول
کد خبر : 1733260
لینک کوتاه کپی شد.

قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز شنبه ۶ دی را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است.

بروزرسانی قیمت ارزها:شنبه ۶ دی

ارز

قیمت (ریال)

دلار (صرافی بانک ملی)

1,170,461

دلار (بازار آزاد)

1,347,400

یورو (صرافی بانک ملی)

1,378,416

یورو (بازار آزاد)

1,583,400

درهم امارات

366,050

پوند انگلیس

1,815,000

لیر ترکیه

31,300

فرانک سوئیس

1,705,900

یوان چین

191,800

ین ژاپن

862,010

وون کره جنوبی

925

دلار کانادا

983,000

دلار استرالیا

900,900

دلار نیوزیلند

785,200

دلار سنگاپور

1,046,400

روپیه هند

14,990

روپیه پاکستان

4,820

دینار عراق

1,046

پوند سوریه

121

افغانی

20,320

کرون دانمارک

211,800

کرون سوئد

146,800

کرون نروژ

134,700

ریال عربستان

358,720

ریال قطر

382,000

ریال عمان

3,490,800

دینار کویت

4,376,000

دینار بحرین

3,563,900

رینگیت مالزی

332,500

بات تایلند

43,280

دلار هنگ کنگ

172,800

روبل روسیه

17,230

منات آذربایجان

790,900

درام ارمنستان

3,520

لاری گرجستان

499,300

سوم قرقیزستان

15,370

سامانی تاجیکستان

145,900

منات ترکمنستان

383,500
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا