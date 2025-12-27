خبرگزاری کار ایران
این ویتامین‌ها باعث چربی سوزی می‌شوند

اگر ویتامین‌ها در زمان مناسب مصرف شوند تا حدود زیادی می‌توانند سوخت‌وساز بدنی شما را افزایش دهند.

بدن انسان مدام در حال انجام واکنش‌های شیمیایی بسیاری است که تعدادی از آنها در مراحل مختلف به ویتامین‌ها نیاز دارند. اگر ویتامین‌های مورد نیاز در این واکنش‌ها تأمین نشود، ممکن است فرایند انجام آنها دچار اختلال شود و عملکرد بدن را با مشکل مواجه سازد. در نتیجه، اگر بدن نتواند به درستی فعالیت کند، تلاش‌ شما برای کاهش وزن بی‌ثمر خواهد ماند. با مصرف ویتامین‌های ضروری، به بدن این امکان را می‌دهید تا با حداکثر پتانسیل خود کار کند و بازدهی بهتری در حذف چربی‌های اضافه داشته باشد.

ویتامین‌هایی که می‌توانند به کاهش وزن کمک کنند:

ویتامین دی

ویتامین دی، یکی ویتامین‌هایی‌ است که به راحتی در دسترس شماست. بدن شما با قرار گرفتن در معرض نور خورشید به راحتی می‌تواند ویتامین دی مورد نیاز را تأمین کند. ویتامین D در مواد غذایی مختلفی مانند تن ماهی، جگر گاو، پنیر، زرده تخم مرغ، غلات و شیر نیز موجود است. با مصرف مکمل ویتامین D نیز می‌توان کمبود آن را جبران کرد.

ویتامین ب۱۲

اگر دچار کمبود ویتامین ب۱۲ باشید، بدنتان تصمیم می‌گیرد تا به جای سوزاندن مواد مغذی، آنها را به بافت چربی تبدیل کند! شما می‌توانید برای پیشگیری از این اتفاق، این ویتامین را از طریق مصرف مکمل‌ها و محصولات حیوانی دریافت کنید [ ویتامین ب۱۲ در مواد غذایی گیاهی یافت نمی‌شود].

ویتامین ث

این ویتامین برای کاهش وزن مفید است؛ طبق تحقیقات، افرادی که بدنشان دارای ویتامین ث بیشتری است، [نسبت به افرادی که دچار کمبود این ویتامین هستند]، با سرعت بیشتری لاغر می‌شوند. مصرف مکمل می‌تواند راهی مناسب برای بالا نگه داشتن سطح ویتامین C باشد، اما مصرف میوه و سبزیجاتی که سرشار از این ویتامین هستند، علاوه بر تأمین ویتامین ث، باعث افزایش سلامت رژیم غذایی شما می‌شود.

 

منبع ایسنا
