خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ماندن طولانی در تختخواب یکی از دلایل چاقی است

ماندن طولانی در تختخواب یکی از دلایل چاقی است
کد خبر : 1733220
لینک کوتاه کپی شد.

عادات روزانه ما، به ویژه در ساعات اولیه روز، نقش مهمی در سلامت و کنترل وزن دارند. کارشناسان تغذیه و سلامت هشدار می‌دهند که برخی رفتارهای صبحگاهی، حتی اگر بی‌ضرر به نظر برسند، می‌توانند روند چاقی را تسریع کنند.

یکی از این عادات، خواب طولانی در صبح است مطالعات نشان می‌دهد افرادی که بیش از حد می‌خوابند، سطح هورمون‌های گرسنگی و سیری در بدن‌شان دچار اختلال می‌شود و تمایل به مصرف کالری‌های اضافی بیشتر می‌شود.

نخوردن صبحانه یا صرف صبحانه کم‌کالری نیز یکی دیگر از عوامل مؤثر در چاقی است. صبحانه مناسب به تنظیم قند خون و جلوگیری از پرخوری در طول روز کمک می‌کند. کمبود صبحانه باعث می‌شود بدن انرژی کافی نداشته باشد و میل به غذاهای پرکالری و شیرینی افزایش یابد.

مصرف زیاد کیک، شیرینی و مواد قندی در صبحگاه نیز مستقیماً با افزایش وزن مرتبط است. این مواد باعث افزایش سریع قند خون و ترشح انسولین می‌شوند و به مرور زمان چربی بدن را افزایش می‌دهند.

علاوه بر این، کمبود قرار گرفتن در معرض نور طبیعی خورشید در صبح می‌تواند چرخه خواب و بیداری و متابولیسم بدن را مختل کند. نور خورشید به تنظیم ساعت بیولوژیک بدن کمک می‌کند و کمبود آن می‌تواند منجر به اختلالات هورمونی شود که به چاقی دامن می‌زند.

نهایتاً، ماندن طولانی در رختخواب بعد از بیدار شدن می‌تواند باعث کند شدن سوخت‌وساز و کاهش انرژی روزانه شود. حرکت نکردن در ساعات اولیه روز، بدن را آماده فعالیت نمی‌کند و میزان کالری مصرفی کاهش می‌یابد.

 اصلاح این عادات صبحگاهی با خواب مناسب، صبحانه متعادل، کاهش مصرف قند و شیرینی، مواجهه با نور آفتاب و تحرک سبک پس از بیدار شدن، می‌تواند به کنترل وزن و حفظ سلامت کلی بدن کمک کند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا