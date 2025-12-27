ماندن طولانی در تختخواب یکی از دلایل چاقی است
عادات روزانه ما، به ویژه در ساعات اولیه روز، نقش مهمی در سلامت و کنترل وزن دارند. کارشناسان تغذیه و سلامت هشدار میدهند که برخی رفتارهای صبحگاهی، حتی اگر بیضرر به نظر برسند، میتوانند روند چاقی را تسریع کنند.
یکی از این عادات، خواب طولانی در صبح است مطالعات نشان میدهد افرادی که بیش از حد میخوابند، سطح هورمونهای گرسنگی و سیری در بدنشان دچار اختلال میشود و تمایل به مصرف کالریهای اضافی بیشتر میشود.
نخوردن صبحانه یا صرف صبحانه کمکالری نیز یکی دیگر از عوامل مؤثر در چاقی است. صبحانه مناسب به تنظیم قند خون و جلوگیری از پرخوری در طول روز کمک میکند. کمبود صبحانه باعث میشود بدن انرژی کافی نداشته باشد و میل به غذاهای پرکالری و شیرینی افزایش یابد.
مصرف زیاد کیک، شیرینی و مواد قندی در صبحگاه نیز مستقیماً با افزایش وزن مرتبط است. این مواد باعث افزایش سریع قند خون و ترشح انسولین میشوند و به مرور زمان چربی بدن را افزایش میدهند.
علاوه بر این، کمبود قرار گرفتن در معرض نور طبیعی خورشید در صبح میتواند چرخه خواب و بیداری و متابولیسم بدن را مختل کند. نور خورشید به تنظیم ساعت بیولوژیک بدن کمک میکند و کمبود آن میتواند منجر به اختلالات هورمونی شود که به چاقی دامن میزند.
نهایتاً، ماندن طولانی در رختخواب بعد از بیدار شدن میتواند باعث کند شدن سوختوساز و کاهش انرژی روزانه شود. حرکت نکردن در ساعات اولیه روز، بدن را آماده فعالیت نمیکند و میزان کالری مصرفی کاهش مییابد.
اصلاح این عادات صبحگاهی با خواب مناسب، صبحانه متعادل، کاهش مصرف قند و شیرینی، مواجهه با نور آفتاب و تحرک سبک پس از بیدار شدن، میتواند به کنترل وزن و حفظ سلامت کلی بدن کمک کند.