ماندن طولانی در تختخواب یکی از دلایل چاقی است

یکی از این عادات، خواب طولانی در صبح است مطالعات نشان می‌دهد افرادی که بیش از حد می‌خوابند، سطح هورمون‌های گرسنگی و سیری در بدن‌شان دچار اختلال می‌شود و تمایل به مصرف کالری‌های اضافی بیشتر می‌شود.

نخوردن صبحانه یا صرف صبحانه کم‌کالری نیز یکی دیگر از عوامل مؤثر در چاقی است. صبحانه مناسب به تنظیم قند خون و جلوگیری از پرخوری در طول روز کمک می‌کند. کمبود صبحانه باعث می‌شود بدن انرژی کافی نداشته باشد و میل به غذاهای پرکالری و شیرینی افزایش یابد.

مصرف زیاد کیک، شیرینی و مواد قندی در صبحگاه نیز مستقیماً با افزایش وزن مرتبط است. این مواد باعث افزایش سریع قند خون و ترشح انسولین می‌شوند و به مرور زمان چربی بدن را افزایش می‌دهند.

علاوه بر این، کمبود قرار گرفتن در معرض نور طبیعی خورشید در صبح می‌تواند چرخه خواب و بیداری و متابولیسم بدن را مختل کند. نور خورشید به تنظیم ساعت بیولوژیک بدن کمک می‌کند و کمبود آن می‌تواند منجر به اختلالات هورمونی شود که به چاقی دامن می‌زند.

نهایتاً، ماندن طولانی در رختخواب بعد از بیدار شدن می‌تواند باعث کند شدن سوخت‌وساز و کاهش انرژی روزانه شود. حرکت نکردن در ساعات اولیه روز، بدن را آماده فعالیت نمی‌کند و میزان کالری مصرفی کاهش می‌یابد.

اصلاح این عادات صبحگاهی با خواب مناسب، صبحانه متعادل، کاهش مصرف قند و شیرینی، مواجهه با نور آفتاب و تحرک سبک پس از بیدار شدن، می‌تواند به کنترل وزن و حفظ سلامت کلی بدن کمک کند.

