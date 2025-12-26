کیلین مورفی در گفت‌وگویی با رسانه «تودوم» نتفلیکس، درباره تصمیمش برای بازگشت به نقش تامی شلبی در نسخه سینمایی «پیکی بلایندرز» صحبت کرده است؛ تصمیمی که پس از استقبال گسترده از پایان‌بندی سریال گرفته شد.

او در این گفت‌وگو می‌گوید: «به نظر می‌رسید تامی شلبی هنوز کارش با من تمام نشده بود.» مورفی ادامه داد: «همکاری دوباره با استیون نایت و تام هارپر در نسخه سینمایی «پیکی بلایندرز» واقعاً لذت‌بخش است. این فیلم، هدیه‌ای است برای طرفداران.»

استیون نایت، خالق سریال «پیکی بلایندرز»، نیز با اشاره به فضای داستانی فیلم تازه، آن را یکی از خشن‌ترین و پرتنش‌ترین فصل‌های این جهان توصیف کرده است. او به نتفلیکس گفت: «در این بازه زمانی جدید فیلم، کشور درگیر جنگ است و طبیعتاً پیکی بلایندرز هم در جنگ‌اند. این یک فصل انفجاری در داستان است؛ بدون هیچ ملاحظه‌ای. «پیکی بلایندرز»، تمام‌قد در میدان جنگ.»

در کنار استیون نایت، تام هارپر بار دیگر کارگردانی این پروژه را بر عهده دارد. علاوه بر کیلین مورفی، بازیگرانی چون بری کیوگن، ربکا فرگوسن، تیم راث، سوفی راندل، ند دنهی، پکی لی، ایان پک، جی لیکورگو و استیون گراهام نیز در این فیلم حضور دارند.

نتفلیکس پیش‌تر در ماه دسامبر اعلام کرده بود که بازگشت «پیکی بلایندرز» در دو قالب اتفاق خواهد افتاد؛ ابتدا اکران سینمایی دو هفته‌ای از ۶ مارس، و سپس آغاز پخش آنلاین فیلم از ۲۰ مارس.

