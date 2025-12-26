خبرگزاری کار ایران
معرفی رسمی گوشی شیائومی ۱۷ اولترا / پرچمداری با دوربین ۲۰۰ مگاپیکسلی
شیائومی در رویداد جدید خود به صورت رسمی از پرچمدار جدید 17 اولترا، رونمایی کرده است.

شرکت شیائومی در رویدادی رسمی خود در چین، از جدیدترین پرچم‌دار خود با نام شیائومی 17 اولترا (Xiaomi 17 Ultra) رونمایی کرده است. این گوشی نسبت به نسل قبلی خود در بخش‌های مختلفی مثل باتری، پردازنده و دوربین‌ها ارتقاء پیدا کرده است.

معرفی رسمی شیائومی 17 اولترا

پس از انتشار تصاویر تبلیغاتی و تیزرهای مختلف در هفته‌های پیشین، شرکت شیائومی به‌صورت رسمی از پرچمدار جدید خود، رونمایی کرده است. در این مدل، از پردازنده قدرتمند اسنپدراگون 8 الیت نسل 5 (3 نانومتری) استفاده شده است. این پردازنده از دو هسته بسیار قدرتمند Oryon با فرکانس 4.6GHz، شش هسته عملکردی با فرکانس 3.62GHz و پردازنده گرافیکی Adreno 840 با 18MB حافظه کش تشکیل شده است.

شیائومی 17 اولترا وزن 223.4 گرمی دارد و ضخامت آن نیز حدود 8.29 میلی‌متر است که باریک‌ترین گوشی اولترا تاریخ شیائومی به‌حساب می‌آید. این مدل دارای حسگر اثر انگشت اولتراسونیک زیر نمایشگر، درگاه USB-C 3.2 نسل 2، اسپیکرهای استریو با دالبی اتموس، بلوتوث 6.0، وای‌فای 7، NFC و پشتیبانی از ارتباط ماهواره‌ای است. همچنین گواهی‌های IP66، IP68 و IP69 مقاومت بالای دستگاه در برابر آب و گردوغبار را در این مدل، تضمین می‌کنند.

معرفی رسمی گوشی شیائومی ۱۷ اولترا / پرچمداری با دوربین ۲۰۰ مگاپیکسلی

جزئیات فنی شیائومی 17 اولترا

شیائومی 17 اولترا با سیستم عامل HyperOS 3 مبتنی بر اندروید 16 ارائه شده است. همچنین، نمایشگر تخت 6.9 اینچی اولد LTPO با پنل M10 در این مدل بکار رفته که وضوح 2608 × 1200 پیکسل و تراکم 420 PPI دارد. این نمایشگر می‌تواند به حداکثر روشنایی 3,500 نیت دست پیدا کند و از استانداردهای HDR10+ و Dolby Vision نیز پشتیبانی می‌کند. محافظت از صفحه‌نمایش را شیشه‌ی اختصاصی Dragon Crystal Glass 3 در این مدل بر عهده دارد.

این گوشی به باتری عظیم 6800 میلی‌آمپرساعت Jinshajiang مجهز شده است که بزرگ‌ترین باتری بکار رفته در سری اولترا شرکت شیائومی به شمار می‌رود. باتری از شارژ سیمی 90 وات، شارژ بی‌سیم 50 وات، شارژ معکوس سیمی 22.5 وات و شارژ معکوس بی‌سیم 20 وات نیز پشتیبانی می‌کند.

دوربینی قدرتمند در پرچمدار جدید شیائومی

از لحاظ دوربین، شیائومی 17 اولترا از سه سنسور با تنظیمات لایکا بهره می‌برد. دوربین اصلی این مدل، 50 مگاپیکسلی LOFIC Omnivision با لرزش‌گیر اپتیکال است. همچنین، دوربین فوق عریض 50 مگاپیکسلی سامسونگ JN5 و دوربین تله‌فوتوی پریسکوپی 200 مگاپیکسلی با بزرگنمایی اپتیکال پیوسته 3.2 تا 4.3 برابری در آن قرار گرفته است. شیائومی اولترا 17 قابلیت فیلم‌برداری با حداکثر وضوح 4K را نیز دارد. دوربین سلفی 50 مگاپیکسلی OV50M نیز در این مدل قرار گرفته است.

قیمت پرچمدار جدید شیائومی

نسخه پایه گوشی شیائومی 17 اولترا با 12 گیگابایت رم و 512 گیگابایت حافظه داخلی از حدود 990 دلار (۶۹۹۹ یوان) آغاز می‌شود. مدل 512 گیگابایتی یا 16 گیگابایت رم، با قیمت حدودی 1065 دلار و نسخه بالارده دارای 16 گیگابایت رم به همراه یک ترابایت حافظه داخلی با قیمت حدودی 1207 دلار عرضه می‌شود. این مدل در چهار رنگ مشکی، سفید، ارغوانی و سبز به بازار عرضه خواهد شد.

