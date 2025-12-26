خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

وضعیت رهن کامل مسکن در تهران با بودجه ۵۰۰ میلیون در ۷ منطقه تهران + جدول

وضعیت رهن کامل مسکن در تهران با بودجه ۵۰۰ میلیون در ۷ منطقه تهران + جدول
کد خبر : 1733062
لینک کوتاه کپی شد.

با بودجه‌ای بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان، می‌توان در مناطق مختلف تهران، از پیروزی تا ری، آپارتمان‌هایی مجهز به آسانسور، پارکینگ و انباری را به‌صورت رهن کامل اجاره کرد.

بررسی بازار رهن و اجاره مسکن در تهران نشان می‌دهد با بودجه‌ای در حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان می‌توان در برخی محله‌های مناطق ۱۰، ۱۱، ۱۴، ۱۷، ۱۸ و ۱۹، آپارتمان‌هایی تا سقف ۷۰ مترمربع و در منطقه ۲۰ واحد‌هایی تا سقف ۸۰ مترمربع را به‌صورت رهن کامل اجاره کرد؛ واحد‌هایی که اغلب دارای آسانسور، پارکینگ و انباری هستند.

در محله پیروزی واقع در منطقه ۱۴، آپارتمانی ۴۵ متری، ۸ سال ساخت و دارای آسانسور، پارکینگ و انباری با ۶۰۰ میلیون تومان رهن کامل آگهی شده است. همچنین در محله شیوا، واحدی دیگر با زیربنای ۵۵ مترمربع، ۴ سال ساخت و برخوردار از همین امکانات، با ۶۰۰ میلیون تومان به‌صورت رهن کامل قابل اجاره است.

در منطقه ۱۰ و محله جیحون، آپارتمانی ۶۰ متری و ۴ سال ساخت، به همراه آسانسور، پارکینگ و انباری با ۵۵۰ میلیون تومان رهن کامل عرضه شده است. در محله هاشمی نیز واحدی ۵۰ متری، ۹ سال ساخت و دارای امکانات با ۵۸۰ میلیون تومان رهن کامل آگهی شده و در محله بریانک، آپارتمانی ۷۵ متری، نوساز و دارای امکانات با ۶۰۰ میلیون تومان رهن کامل اجاره داده می‌شود.

وضعیت رهن کامل مسکن در تهران با بودجه ۵۰۰ میلیون در ۷ منطقه تهران + جدول

در منطقه ۱۱، در محله اسکندری، آپارتمانی ۵۰ متری، ۱۴ سال ساخت و دارای آسانسور، پارکینگ و انباری با ۶۰۰ میلیون تومان رهن کامل در بازار وجود دارد. همچنین در محله امیریه، واحدی ۴۵ متری و ۲۰ سال ساخت، به همراه امکانات مذکور با ۵۰۰ میلیون تومان رهن کامل آگهی شده است.

در منطقه ۱۷، در محله سجاد، آپارتمانی ۶۰ متری، ۷ سال ساخت و دارای آسانسور، پارکینگ و انباری با ۶۰۰ میلیون تومان رهن کامل عرضه شده است. در محله بلورسازی نیز واحدی ۵۵ متری، ۹ سال ساخت و برخوردار از امکانات با ۵۰۰ میلیون تومان رهن کامل اجاره داده می‌شود.

در منطقه ۱۸، در محله یافت‌آباد جنوبی، آپارتمانی ۶۸ متری و ۹ سال ساخت، دارای آسانسور، پارکینگ و انباری با ۵۰۰ میلیون تومان رهن کامل آگهی شده است. همچنین در محله صاحب‌الزمان، واحدی ۶۵ متری و ۴ سال ساخت با ۶۰۰ میلیون تومان به‌صورت رهن کامل در بازار عرضه می‌شود.

در منطقه ۱۹، در شهرک شریعتی، آپارتمانی ۶۰ متری، ۲ سال ساخت و دارای امکانات با ۶۰۰ میلیون تومان رهن کامل قابل اجاره است. علاوه بر این، واحدی دیگر با زیربنای ۵۰ مترمربع و ۱۴ سال ساخت، با ۵۶۵ میلیون تومان رهن کامل آگهی شده است.

در منطقه ۲۰، در شهر ری و شهرک علایین، واحدی ۸۰ متری و ۶ سال ساخت، به همراه آسانسور، پارکینگ و انباری با ۵۰۰ میلیون تومان رهن کامل عرضه شده است. همچنین در محله دولت‌آباد، آپارتمانی ۶۵ متری، ۱۹ سال ساخت و دارای امکانات با ۵۲۰ میلیون تومان رهن کامل اجاره داده می‌شود.

منبع اقتصادنیوز
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا