وضعیت رهن کامل مسکن در تهران با بودجه ۵۰۰ میلیون در ۷ منطقه تهران + جدول
با بودجهای بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان، میتوان در مناطق مختلف تهران، از پیروزی تا ری، آپارتمانهایی مجهز به آسانسور، پارکینگ و انباری را بهصورت رهن کامل اجاره کرد.
بررسی بازار رهن و اجاره مسکن در تهران نشان میدهد با بودجهای در حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان میتوان در برخی محلههای مناطق ۱۰، ۱۱، ۱۴، ۱۷، ۱۸ و ۱۹، آپارتمانهایی تا سقف ۷۰ مترمربع و در منطقه ۲۰ واحدهایی تا سقف ۸۰ مترمربع را بهصورت رهن کامل اجاره کرد؛ واحدهایی که اغلب دارای آسانسور، پارکینگ و انباری هستند.
در محله پیروزی واقع در منطقه ۱۴، آپارتمانی ۴۵ متری، ۸ سال ساخت و دارای آسانسور، پارکینگ و انباری با ۶۰۰ میلیون تومان رهن کامل آگهی شده است. همچنین در محله شیوا، واحدی دیگر با زیربنای ۵۵ مترمربع، ۴ سال ساخت و برخوردار از همین امکانات، با ۶۰۰ میلیون تومان بهصورت رهن کامل قابل اجاره است.
در منطقه ۱۰ و محله جیحون، آپارتمانی ۶۰ متری و ۴ سال ساخت، به همراه آسانسور، پارکینگ و انباری با ۵۵۰ میلیون تومان رهن کامل عرضه شده است. در محله هاشمی نیز واحدی ۵۰ متری، ۹ سال ساخت و دارای امکانات با ۵۸۰ میلیون تومان رهن کامل آگهی شده و در محله بریانک، آپارتمانی ۷۵ متری، نوساز و دارای امکانات با ۶۰۰ میلیون تومان رهن کامل اجاره داده میشود.
در منطقه ۱۱، در محله اسکندری، آپارتمانی ۵۰ متری، ۱۴ سال ساخت و دارای آسانسور، پارکینگ و انباری با ۶۰۰ میلیون تومان رهن کامل در بازار وجود دارد. همچنین در محله امیریه، واحدی ۴۵ متری و ۲۰ سال ساخت، به همراه امکانات مذکور با ۵۰۰ میلیون تومان رهن کامل آگهی شده است.
در منطقه ۱۷، در محله سجاد، آپارتمانی ۶۰ متری، ۷ سال ساخت و دارای آسانسور، پارکینگ و انباری با ۶۰۰ میلیون تومان رهن کامل عرضه شده است. در محله بلورسازی نیز واحدی ۵۵ متری، ۹ سال ساخت و برخوردار از امکانات با ۵۰۰ میلیون تومان رهن کامل اجاره داده میشود.
در منطقه ۱۸، در محله یافتآباد جنوبی، آپارتمانی ۶۸ متری و ۹ سال ساخت، دارای آسانسور، پارکینگ و انباری با ۵۰۰ میلیون تومان رهن کامل آگهی شده است. همچنین در محله صاحبالزمان، واحدی ۶۵ متری و ۴ سال ساخت با ۶۰۰ میلیون تومان بهصورت رهن کامل در بازار عرضه میشود.
در منطقه ۱۹، در شهرک شریعتی، آپارتمانی ۶۰ متری، ۲ سال ساخت و دارای امکانات با ۶۰۰ میلیون تومان رهن کامل قابل اجاره است. علاوه بر این، واحدی دیگر با زیربنای ۵۰ مترمربع و ۱۴ سال ساخت، با ۵۶۵ میلیون تومان رهن کامل آگهی شده است.
در منطقه ۲۰، در شهر ری و شهرک علایین، واحدی ۸۰ متری و ۶ سال ساخت، به همراه آسانسور، پارکینگ و انباری با ۵۰۰ میلیون تومان رهن کامل عرضه شده است. همچنین در محله دولتآباد، آپارتمانی ۶۵ متری، ۱۹ سال ساخت و دارای امکانات با ۵۲۰ میلیون تومان رهن کامل اجاره داده میشود.