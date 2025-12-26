خبرگزاری کار ایران
فیلم‌های سینمایی امروز تلویزیون

«گربه بی دم» ساعت ۰۹:۰۰ از شبکه تهران

«گروه خونی» ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه افق

«هناس» ساعت ۱۰:۰۰ به روی آنتن شبکه سه

«دکتر شکلات ۱» ساعت ۱۰:۳۰ از شبکه سلامت

«بی همتا» ساعت ۱۳:۰۰ از شبکه نمایش

«جاماندگان» ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه فراتر

«مذاکره کنندگان در زمان بحران» ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران

«نبرد خرگوشی ۲» ساعت ۱۴:۰۰ از شبکه کودک

«آشپزی با عشق» ساعت ۱۵:۰۰ از شبکه نمایش

«مریم مقدس» ساعت ۱۶:۰۰ از شبکه یک

«انجمن برف» ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه نمایش

«من پدر خوبی هستم» ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه دو

«بوقلمون‌های آزاد» ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه امید

«تنت» ساعت ۱۹:۰۰ از شبکه نمایش

«جاماندگان» ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار

«اشک هور» ساعت ۲۴:۰۰ از شبکه دو

