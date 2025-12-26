فیلمهای سینمایی امروز تلویزیون
«گربه بی دم» ساعت ۰۹:۰۰ از شبکه تهران
«گروه خونی» ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه افق
«هناس» ساعت ۱۰:۰۰ به روی آنتن شبکه سه
«دکتر شکلات ۱» ساعت ۱۰:۳۰ از شبکه سلامت
«بی همتا» ساعت ۱۳:۰۰ از شبکه نمایش
«جاماندگان» ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه فراتر
«مذاکره کنندگان در زمان بحران» ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران
«نبرد خرگوشی ۲» ساعت ۱۴:۰۰ از شبکه کودک
«آشپزی با عشق» ساعت ۱۵:۰۰ از شبکه نمایش
«مریم مقدس» ساعت ۱۶:۰۰ از شبکه یک
«انجمن برف» ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه نمایش
«من پدر خوبی هستم» ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه دو
«بوقلمونهای آزاد» ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه امید
«تنت» ساعت ۱۹:۰۰ از شبکه نمایش
«جاماندگان» ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار
«اشک هور» ساعت ۲۴:۰۰ از شبکه دو