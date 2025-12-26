قیمت درهم امارات امروز جمعه ۵ دی ۱۴۰۴ + جدول
قیمت درهم امارات در بازار آزاد امروز را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. علاوه بر نرخ کنونی، برخی جزئیات دیگر از قبیل بالاترین و پایینترین قیمت روز، میزان نوسان روز و همچنین میزان و درصد تغییر نسبت به روز گذشته نیز در جدول گنجانده شده است.
|
بروزرسانی:جمعه ۵ دی
|
عنوان
|
قیمت (ریال)
|
نرخ فعلی (ریال)
|
366,050
|
بالاترین قیمت روز
|
369,390
|
پایین ترین قیمت روز
|
364,370
|
بیشترین مقدار نوسان روز
|
2.820
|
درصد بیشترین نوسان روز
|
%0.38
|
نرخ بازگشایی بازار
|
369,370
|
زمان ثبت آخرین نرخ
|۵ دی
|
نرخ روز گذشته
|
368,830
|
درصد تغییر نسبت به روز گذشته
|
%0.76
|
میزان تغییر نسبت به روز گذشته
|
2.780