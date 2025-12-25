خبرگزاری کار ایران
ماجرای توقیف پراید با 96 میلیون تومان جریمه در سعادت آباد چه بود؟ + فیلم

یک راننده پراید که طی چهار سال بارها در مسیر خط ویژه خیابان سعادت‌آباد به سمت میدان آزادی و بالعکس تردد کرده بود، مجموعاً بالغ بر ۹۶ میلیون تومان جریمه تخلفات رانندگی برای او صادر شد.

راننده یک خودرو پراید طی 4 سال مکرراً در مسیر خط ویژه خیابان سعادت‌آباد حرکت کرده و در مجموع 40 صفحه برگ جریمه برای او ثبت شده است.

بر اساس ماده 28 قانون تخلفات رانندگی، شهروندان موظف هستند هر ماه به سایت راهور 120 مراجعه کرده و وضعیت خلافی خودرو خود را بررسی کنند تا از میزان جریمه‌ها مطلع شوند. همچنین مالکین خودروها باید شماره تلفن همراه فعال خود را در سامانه شماره‌گذاری پلیس راهور به‌روزرسانی کنند تا پیامک‌های مربوط به تخلفات برایشان ارسال شود.

در بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد که این راننده، مالک خودرو نبوده و شماره تلفن فعال در سامانه متعلق به پدر او بوده است؛ بنابراین هیچ پیامکی در این مدت برای او ارسال نشده بود. راننده در پاسخ به خبرنگار گفته است: من صبح از خانه بیرون می‌روم، کارهایم را در خیابان انجام می‌دهم و در مسیر بازگشت، همواره از خط ویژه استفاده می‌کنم و تا به حال بیش از ۱۰ بار در مسیر گرفتار جریمه شده‌ام.

پلیس راهور تأکید کرد: عدم به‌روزرسانی شماره تلفن همراه فعال و نادیده گرفتن قوانین خط ویژه می‌تواند منجر به جمع‌آوری جریمه‌های سنگین شود و از شهروندان خواست برای جلوگیری از چنین اتفاقاتی، اطلاعات خود را در سامانه پلیس به‌روز نگه دارند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

