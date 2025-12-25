یوگای خنده از کدام کشور آمده؟ / فواید قلبی خنده
میگویند «خنده بر هر درد بی درمان دواست» و بهنظر میرسد علاقهمندان به «یوگای خنده» در سراسر جهان کاملا با این گفته موافقاند.
یوگای خنده با ترکیب تمرینهای تنفسی، حرکات کششی سبک و حرکات عامدانه و بهظاهر کودکانه، شرکتکنندگان را وادار به خندیدن میکند؛ خندهای که به گفته متخصصان، فواید واقعی و قابلتوجهی برای سلامت دارد.
دکتر سانتوش ساهی، پزشک باتجربه و مربی رسمی یوگای خنده، جلساتی را در «باغ مشهور لودی» در دهلی نو برگزار میکند. شرکتکنندگان با خندههایی کودکانه، کشوقوس دادن بدن، غرش کردن مانند شیر و حتی سلام سنتی هندی یعنی«ناماسته» که با خنده همراه است، تمرین میکنند. ساهی میگوید: «خنده یک پیوند جسمی، ذهنی، اجتماعی و حتی معنوی ایجاد میکند.»
خنده چگونه سلامت قلب و مغز را تقویت میکند؟
یوگای خنده نخستینبار در دهه ۱۹۹۰ در هند شکل گرفت. در سال ۱۹۹۵، دکتر مادان کاتاریا، پزشک اهل بمبئی، نخستین باشگاه روزانه خنده را در یک پارک راهاندازی کرد تا راهی برای مقابله با استرس باشد. تنها ظرف یک ماه، تعداد اعضا از چند نفر به بیش از ۱۵۰ نفر رسید.
تمرینها بر فعالسازی دیافراگم، تنفس یوگایی، حرکات کششی ملایم و صداها و حرکات شاد و عمدی تمرکز دارند. ساهی میگوید: «در این تمرینها نیازی به جوک، کمدی یا طنز نیست. ما بدون هیچ دلیلی میخندیم، چون اگر دنبال دلیل بگردیم، بهندرت دلیلی برای خنده پیدا میکنیم.»
فواید قلبی خنده از نگاه علم
فراتر از کاهش استرس، خنده میتواند برای قلب نیز مفید باشد. دکتر مایکل میلر، استاد پزشکی دانشگاه پنسیلوانیا، میگوید: «ما میدانیم بین خنده و مواد شیمیایی که از مغز ترشح شده و وارد رگهای خونی میشوند، ارتباط وجود دارد؛ موادی که باعث گشاد شدن رگها میشوند.»
او اضافه میکند: «این فرایند میتواند التهاب را کاهش دهد، سطح کلسترول را بهبود ببخشد و احتمال تشکیل لختههای خونی را کم کند.»
تولید آندروفین و نیتریک اسید
میلر که از دهه ۱۹۹۰ روی اثرات خنده پژوهش میکند، با نمایش فیلمهای خندهدار به داوطلبان دریافت که خنده باعث ترشح اندورفین در مغز میشود؛ موادی که اثرات مثبتی بر رگهای خونی دارند.
یکی از این مواد «نیتریک اکسید» است که موجب گشاد شدن عروق، کاهش فشار خون، التهاب و کلسترول میشود. به گفته میلر، این عوامل در کنار هم خطر حمله قلبی را کاهش میدهند و اندورفینها نیز نقش مسکنهای طبیعی را ایفا میکنند.
او میگوید: «حمله قلبی معمولا نتیجه تجمع پلاک کلسترول و تشکیل لخته خون است. به همین دلیل، دلایل خوبی داریم که باور کنیم خندیدن و داشتن نگرش مثبت میتواند خطر بیماریهای قلبیعروقی را کاهش دهد.»
خنده؛ پلی برای ارتباط اجتماعی
برای شرکتکنندگانی مانند منور سینگ راوات، کارمند بازنشسته دولت که آخر هفتهها در جلسات باغ لودی حضور دارد، یوگای خنده به همان اندازه که جنبه درمانی دارد، عامل روابط اجتماعی نیز هست.
او میگوید: «وقتی یوگای خنده انجام میدهم، از نظر اجتماعی با دیگران ارتباط برقرار میکنم. این ارتباط، استرس ذهنی را کم میکند. دیگران هم ما را تشویق میکنند که این تمرین را ادامه دهیم و همه با انرژی از جلسه خارج میشویم.»
سازمان بینالمللی«یوگای خنده» که توسط کاتاریا تأسیس شده، جلسات آنلاین نیز برگزار میکند تا افراد از سراسر جهان بتوانند همزمان با یکدیگر بخندند.
کاتاریا با خنده میگوید: «زندگی جدی است، مرگ هم جدی است. دنیا پر از جدیت است. حالا وقتش رسیده که خنده را جدی بگیریم!»