ترک خوردن شیشه کابین خلبان حین پرواز + فیلم
پرواز آمستردام به برزیل بر فراز اقیانوس اطلس دچار سانحه شد و ترکخوردن شیشهی کابین خلبان، هواپیما را مجبور به بازگشت اضطراری کرد.
در حادثهای نادر، پرواز شرکت کوردنون ایرلایز که از آمستردام به مقصد برزیل در حال حرکت بود، بهعلت ترکخوردن شیشهی کابین خلبان در ارتفاع حدود ۱۳ کیلومتر بر فراز اقیانوس اطلس مجبور به بازگشت اضطراری به آمستردام شد.
ترک در شیشهی جلویی ظاهر شد و پس از آن خلبانان بلافاصله تصمیم به تغییر مسیر گرفتند و هواپیما حدود ۹ ساعت پس از ترک فرودگاه مبدا، سالم فرود آمد.
شیشههای کابین خلبان در هواپیماهای مسافربری مدرن معمولاً از چند لایهی تقویتشده ساخته میشوند: لایهی بیرونی در برابر ضربه و عوامل خارجی مقاومت میکند و لایههای داخلی فشار کابین را حفظ میکنند. اگر فقط لایهی بیرونی ترک بخورد، معمولاً فشار کابین و ایمنی کلی پرواز بهطور جدی به خطر نمیافتد، اما خلبانها بهدلیل اهمیت امنیت و استانداردهای جدی باید فرود اضطراری انجام دهند.
وقتی شیشهی کابین خلبان دچار ترک یا آسیب میشود، بسته به شدت و لایهی آسیبدیده، خدمهی پرواز باید شرایط را ارزیابی کنند. اگر فشار کابین ثابت بماند و سیستمهای پشتیبان عملکرد درست داشته باشند، امکان ادامهی پرواز وجود دارد؛ اما در اکثر موارد، شرکتهای هواپیمایی از روی احتیاط، فرود اضطراری یا برگشت به مبدا را انتخاب میکنند تا سلامت خدمه و مسافران تضمین شود.
خلبانها در این پرواز ماسکهای اکسیژن را استفاده کردند؛ این ماسکها برای افت فشار کابین طراحی شدهاند تا هواپیما را تا رسیدن به ارتفاع امن همراهی کنند. در سیستمهای اضطراری کنونی، تولید اکسیژن پس از فعالسازی ماسکها برای کابین خلبان معمولاً حدود ۲ تا ۳ ساعت دوام دارد.
حادثهی ترک شیشهی کابین خلبان بسیار نادر است؛ اما در صورت وقوع، روند واکنش خدمه شامل ارزیابی سریع، استفاده از تجهیزات ایمنی و در صورت لزوم، بازگشت یا فرود اضطراری مطابق با دستورالعملهای ایمنی هوانوردی خواهد بود.