قیمت دلار و یورو امروز چهارشنبه ۳ دی ۱۴۰۴ + جدول

قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز چهارشنبه ۳ دی را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است.

بروزرسانی قیمت ارزها:چهارشنبه ۳ دی

ارز

قیمت (ریال)

دلار (صرافی بانک ملی)

1,140,963

دلار (بازار آزاد)

1,340,430

یورو (صرافی بانک ملی)

1,340,626

یورو (بازار آزاد)

1,587,000

درهم امارات

367,030

پوند انگلیس

1,816,600

لیر ترکیه

31,400

فرانک سوئیس

1,708,200

یوان چین

191,700

ین ژاپن

861,890

وون کره جنوبی

905

دلار کانادا

982,600

دلار استرالیا

901,900

دلار نیوزیلند

786,500

دلار سنگاپور

1,047,400

روپیه هند

15,070

روپیه پاکستان

4,835

دینار عراق

1,049

پوند سوریه

121

افغانی

20,460

کرون دانمارک

212,400

کرون سوئد

146,800

کرون نروژ

134,000

ریال عربستان

359,680

ریال قطر

382,100

ریال عمان

3,500,100

دینار کویت

4,387,700

دینار بحرین

3,574,400

رینگیت مالزی

331,800

بات تایلند

43,260

دلار هنگ کنگ

173,200

روبل روسیه

17,230

منات آذربایجان

793,000

درام ارمنستان

3,530

لاری گرجستان

500,500

سوم قرقیزستان

15,410

سامانی تاجیکستان

146,200

منات ترکمنستان

385,800
انتهای پیام/
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
