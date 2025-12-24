قیمت دلار و یورو امروز چهارشنبه ۳ دی ۱۴۰۴ + جدول
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز چهارشنبه ۳ دی را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
|
بروزرسانی قیمت ارزها:چهارشنبه ۳ دی
|
ارز
|
قیمت (ریال)
|
دلار (صرافی بانک ملی)
|
1,140,963
|
دلار (بازار آزاد)
|
1,340,430
|
یورو (صرافی بانک ملی)
|
1,340,626
|
یورو (بازار آزاد)
|
1,587,000
|
درهم امارات
|
367,030
|
پوند انگلیس
|
1,816,600
|
لیر ترکیه
|
31,400
|
فرانک سوئیس
|
1,708,200
|
یوان چین
|
191,700
|
ین ژاپن
|
861,890
|
وون کره جنوبی
|
905
|
دلار کانادا
|
982,600
|
دلار استرالیا
|
901,900
|
دلار نیوزیلند
|
786,500
|
دلار سنگاپور
|
1,047,400
|
روپیه هند
|
15,070
|
روپیه پاکستان
|
4,835
|
دینار عراق
|
1,049
|
پوند سوریه
|
121
|
افغانی
|
20,460
|
کرون دانمارک
|
212,400
|
کرون سوئد
|
146,800
|
کرون نروژ
|
134,000
|
ریال عربستان
|
359,680
|
ریال قطر
|
382,100
|
ریال عمان
|
3,500,100
|
دینار کویت
|
4,387,700
|
دینار بحرین
|
3,574,400
|
رینگیت مالزی
|
331,800
|
بات تایلند
|
43,260
|
دلار هنگ کنگ
|
173,200
|
روبل روسیه
|
17,230
|
منات آذربایجان
|
793,000
|
درام ارمنستان
|
3,530
|
لاری گرجستان
|
500,500
|
سوم قرقیزستان
|
15,410
|
سامانی تاجیکستان
|
146,200
|
منات ترکمنستان
|
385,800