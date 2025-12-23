رئیس هیأت تیراندازی بسیج سپاه کربلا معرفی شد
در مراسمی با حضور فرماندهان ارشد سپاه و مسئولان ورزشی، حسن سلیمانپور بهعنوان رئیس جدید هیأت تیراندازی بسیج سپاه کربلا استان مازندران معرفی و منصوب شد.
مراسم معارفه رئیس جدید هیأت تیراندازی بسیج سپاه کربلا استان مازندران با حضور جمعی از فرماندهان ارشد سپاه، مسئولان ورزشی و نخبگان علمی در سالن جلسات سپاه کربلا برگزار شد.
سرهنگ عسگری مجیدی، معاون هماهنگکننده سپاه کربلا ضمن اشاره به نقش مهم ورزش در ارتقای سرمایه اجتماعی و تربیت نسل جوان، تأکید کرد: ورزش بسیج باید با رویکرد اخلاقمحور و هماهنگی بینبخشی میان نهادها، به تقویت فرهنگ و ارزشهای دینی کمک کند.
سرهنگ احسانی، مدیر تربیتبدنی سپاه کربلا با معرفی حسن سلیمانپور بهعنوان رئیس جدید هیأت تیراندازی بسیج، به تشریح برنامههای آینده هیأت و اهمیت کشف استعدادهای جوان پرداخت و بر لزوم حمایت از ورزش قهرمانی تأکید کرد.
حسن سلیمانپور، رئیس جدید هیأت تیراندازی بسیج سپاه کربلا، نیز در سخنان خود به لزوم ارتقای زیرساختهای تیراندازی، توسعه آموزش و تعامل میان ورزش همگانی و قهرمانی اشاره و بر بهرهمندی ظرفیتهای بومی استان برای پرورش استعدادهای ورزشی تأکید کرد.
احمدی، رئیس مرکز تحقیقات علوم دریایی و محیطزیست دانشگاه علم و فناوری مازندران، نیز آمادگی این دانشگاه برای همکاری علمی و پژوهشی با ورزش بسیج را اعلام کرد.