حرکتی که فوراً گرفتگی بینی را برطرف می کنید

در این مقاله بهترین و ساده‌ترین تکنیک‌های دستی را که فقط با دست‌های خودتان و در کمتر از یک دقیقه سینوس‌ها را باز و تخلیه می‌کنند، به شما آموزش می‌دهیم.

آیا تا به حال احساس کرده‌اید سرتان پر از پنبه شده، بینی‌تان کاملاً کیپ است و نفس کشیدن کلی زحمت دارد؟ اگر با مشکلات سینوسی (احتقان، درد، سردرد یا حتی وزوز گوش) دست و پنجه نرم کرده‌اید، تنها نیستید. خبر خوب این است که لازم نیست در سکوت رنج بکشید! امروز ۵ تکنیک فوق‌العاده مؤثر و بسیار ساده را که می‌توانید در خانه انجام دهید به شما آموزش می‌دهم تا سینوس‌هایتان تخلیه شود و بالاخره نفس راحت بکشید!

نکات کلیدی

• تکنیک‌های دستی ساده می‌توانند در عرض چند دقیقه احتقان و درد سینوسی را به‌طور چشمگیری کم کنند.

• دانستن محل دقیق سینوس‌ها و شیپور استاش (لولهٔ اتصال گوش میانی به حلق) کمک می‌کند فشار را دقیق‌تر وارد کنید.

• هر تکنیک کمتر از یک دقیقه طول می‌کشد و فقط به دست‌های خودتان نیاز دارد (هیچ دارویی لازم نیست).

• این حرکات برای کیپ شدن گوش، سردرد و حتی سرگیجهٔ خفیف ناشی از سینوس هم مفیدند.

• با تکرار منظم، روزهایتان روشن‌تر و تنفس‌تان راحت‌تر می‌شود!

آناتومی بینی و سینوسها

قبل از شروع تکنیک‌ها، بیایید سریع مرور کنیم داخل سرتان چه خبر است. چهار جفت حفرهٔ سینوسی اطراف بینی داریم:

• سینوس‌های ماگزیلاری: زیر چشم‌ها

• سینوس‌های فرونتال: بالای چشم‌ها (پیشانی)

• سینوس‌های اتوئیدال: بین چشم‌ها

• سینوس‌های اسفنوئیدال: پشت چشم‌ها

وقتی این مجاری به‌خاطر آلرژی، سرماخوردگی یا گرد و غبار مسدود می‌شوند، درد، فشار و احتقان شروع می‌شود. دانستن محل دقیق‌شان باعث می‌شود حرکات زیر خیلی بهتر جواب بدهند!

حرکت جامع «موبیلایزیشن سپتوم بینی» تسکین همه‌جانبه‌طور همزمان

با یک حرکت کامل شروع می‌کنیم که تقریباً همهٔ مشکلات سینوسی را هدف قرار می‌دهد:

1. سمت چپ: دست چپ را زیر استخوان گونهٔ چپ بگذارید و به سمت بالا و بیرون (جهت ساعت ۱۰) فشار دهید. با دست راست و دو انگشت، ناحیهٔ بینی را به سمت چپ بکشید (دور از مرکز). ۱۰ ثانیه نگه دارید و کشش ملایم را حس کنید.

2.سمت راست: دست‌ها را عوض کنید. دست راست زیر گونهٔ راست (جهت ساعت ۲)، دست چپ بینی را به سمت راست بکشد. ۱۰ ثانیه دیگر.

واقعاً احساس می‌کنید همه چیز باز می‌شود! این حرکت مخاط گیرکرده را جابه‌جا و فشار را کم می‌کند.

فقط با دست‌های خودتان می‌توانید سینوس‌ها را در خانه تخلیه کنید

3. کشش سریع بینی، در چند ثانیه نفس راحت بکشید

آمادهٔ باز شدن فوری مجرای بینی هستید؟ این ترفند ۱۰ ثانیه‌ای:

• دو انگشت شست را درست کنار بینی (نه روی سوراخ‌ها، بلکه بین بینی و گونه) بگذارید.

• محکم به داخل فشار دهید، سپس به بیرون بکشید و ناحیه را باز کنید.

• عمیق از بینی نفس بکشید. معمولاً ناگهان حجم زیادی هوا وارد می‌شود!

این حرکت مجرای بینی را در چند ثانیه بازتر می‌کند؛ عالی قبل از خواب یا وقتی دیگر طاقت کیپ بودن را ندارید.

4. باز کردن شیپور استاش ،تخلیهٔ گوش

احتقان سینوس گاهی باعث پری گوش، وزوز یا حتی سرگیجه می‌شود. دلیلش؟ گرفتگی شیپور استاش. راه‌حل:

• سمت راست: انگشت شست راست را زیر گونهٔ راست فشار دهید و همزمان با دست چپ لالهٔ گوش راست را مستقیم به بیرون بکشید. ۱۰–۱۵ ثانیه نگه دارید.

• سمت چپ: عکس همین کار را انجام دهید.

این حرکت شیپور استاش را تخلیه می‌کند و فشار یا وزوز گوش را خیلی سریع کم می‌کند.

5. رفلکس پروپریوسپتیو بینی – ریست نهایی سینوس‌ها (جادویی!)

آخرین تکنیک کمتر از ۳۰ ثانیه طول می‌کشد و واقعاً معجزه می‌کند:

• یک نفس عمیق بکشید.

• بینی‌تان را با انگشتان ببندید و نفس را حبس کنید.

• سر را تا جایی که می‌توانید به عقب خم کنید و به سقف نگاه کنید.

• تا جایی که راحت هستید نفس را نگه دارید (این کار رفلکس قوی به سینوس‌ها می‌فرستد و باعث باز و تخلیه شدنشان می‌شود).

• وقتی دیگر نتوانستید، بینی را رها کنید و همزمان با برگرداندن سر به حالت عادی، با قدرت از دهان بازدم کنید.

• ممکن است کمی سرگیجه بگیرید؛ کاملاً طبیعی است و سریع برطرف می‌شود. اما حس باز شدن سینوس‌ها فوق‌العاده است!

نکتهٔ اضافی: ترکیب کنید و بهترین ترکیب خودتان را پیدا کنید

این تکنیک‌ها کاملاً ایمن هستند. می‌توانید چندتا را پشت سر هم انجام دهید یا فقط مورد علاقه‌تان را تکرار کنید. گاهی تسکین فوری است، گاهی یک–دو دقیقه طول می‌کشد. مهم تکرار و استمرار است.

ماساژ زیر گونه‌ها بهترین راه تخلیه سینوس در خانه است

چرا این تکنیک‌ها جواب می‌دهند؟

برخلاف داروها که فقط علائم را می‌پوشانند، این حرکات مستقیماً علت را هدف قرار می‌دهند: انسداد فیزیکی، فشردگی بافت‌ها و تخلیهٔ کند مخاط. شما عملاً به صورتتان کمک می‌کنید «از چسبندگی دربیاید»!

کی باید به پزشک مراجعه کنید؟

اگر درد شدید، تب بالا، ترشحات سبز/زرد طولانی‌مدت یا تغییر بینایی داشتید، حتماً به پزشک مراجعه کنید. بعضی عفونت‌های سینوسی نیاز به آنتی‌بیوتیک یا بررسی بیشتر دارند. اما برای احتقان روزمره، آلرژی یا گرفتگی مزمن، این حرکات بهترین دوست جدید شما هستند.

منبع بیتوته

