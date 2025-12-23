خبرگزاری کار ایران
عروس و دامادها هم به زور حلقه می‌خرند

عروس و دامادها هم به زور حلقه می‌خرند
نایب‌رئیس سابق اتحادیه طلا و جواهر با اشاره به کاهش محسوس تقاضا در بازار طلا و سکه می‌گوید: افت حباب قیمتی در روزهای اخیر، نشانه روشنی از عقب‌نشینی خریداران از این بازار است؛ بازاری که حالا دیگر حتی برای سرمایه‌گذاری هم جذابیتی برای مردم ندارد.

محمد کشتی‌آرای، فعال بازار طلا، درباره وضعیت فعلی تقاضا در بازار طلا اظهار کرد: کاهش حباب طلا و سکه در شرایطی اتفاق افتاده که عملاً خرید و فروش در بازار به حداقل رسیده و این موضوع به‌وضوح نشان می‌دهد تقاضای مؤثری برای طلا و سکه وجود ندارد.

او با بیان اینکه خریدهای تفننی و سرمایه‌ای تقریباً از بازار حذف شده است، افزود: این روزها اگر معامله‌ای هم انجام می‌شود، بیشتر از روی اجبار است. در حال حاضر تنها گروهی که هنوز ناچار به خرید طلا هستند، عروس و دامادها هستند که آن هم به حداقل ممکن رسیده و معمولاً فقط به خرید حلقه ازدواج بسنده می‌کنند.

کشتی‌آرای با اشاره به جهش قیمت‌ها تصریح کرد: وقتی قیمت هر گرم طلای 18 عیار به کانال 14 میلیون تومان رسیده و سکه نیز حوالی 147 میلیون تومان معامله می‌شود، طبیعی است که بخش زیادی از مردم عملاً از بازار حذف شوند. سکه با این قیمت‌ها دیگر کالایی نیست که عموم مردم توان خرید آن را داشته باشند.

این فعال بازار طلا تأکید کرد: در سال‌های گذشته، خرید سرویس طلا برای ازدواج یا خرید طلا در مناسبت‌های مختلف امری رایج بود، اما امروز شرایط به گونه‌ای شده که بسیاری از زوج‌های جوان، به زحمت می‌توانند یک جفت حلقه ازدواج تهیه کنند.

به گفته وی، عامل اصلی رشد شدید قیمت‌ها، افزایش بهای اونس جهانی طلا در کنار رشد نرخ دلار در بازار داخلی است؛ عواملی که باعث شده قیمت‌ها از توان خرید خانوارها فاصله بگیرد و بازار طلا وارد یکی از کم‌رمق‌ترین دوره‌های خود شود.

 

