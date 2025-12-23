خبرگزاری کار ایران
بودجه 1405 با «ریال جدید» به مجلس می‌رود

بودجه 1405 با «ریال جدید» به مجلس می‌رود
دولت ظهر امروز لایحه بودجه 1405 را برای نخستین‌بار بر مبنای ریال جدید و پس از حذف چهار صفر از پول ملی، تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌کند.

 دولت ظهر امروز لایحه بودجه سال 1405 را برای نخستین‌بار بر مبنای «ریال جدید» و پس از حذف چهار صفر از پول ملی، تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌کند؛ اقدامی که در صورت تصویب نهایی، می‌تواند نقطه پایانی بر سال‌ها استفاده از ارقام نجومی و محاسبات پیچیده در اسناد مالی کشور باشد.

حمید پورمحمدی رییس سازمان برنامه اعلام کرده است" براساس قانون جدید، لایحه بودجه 1405 با حذف 4 صفر به مجلس تقدیم میشود."

بر اساس اطلاعاتی که در اختیار خبرنگار تسنیم قرار گرفته، لایحه بودجه 1405 با اعمال کامل واحد پولی جدید تنظیم شده و تمامی ردیف‌های درآمدی، هزینه‌ای، اعتبارات دستگاه‌ها و جداول کلان بودجه با قالب عددی تازه به مجلس ارائه خواهد شد.

این نخستین بودجه سنواتی کشور است که پس از نهایی شدن فرآیند حذف چهار صفر، به‌صورت رسمی با ریال جدید تدوین و رونمایی می‌شود.

 

