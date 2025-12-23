بستنی با طعم گل محمدی ایرانی در عربستان + فیلم

نکته قابل توجه این کسب‌وکار، استفاده از گل محمدی به‌عنوان ماده اولیه و هویت برند است؛ محصولی که به‌طور تاریخی و فرهنگی ریشه در ایران دارد.

بررسی این نمونه نشان می‌دهد که عربستان با تکیه بر برندسازی، روایت‌پردازی و استفاده هدفمند از شبکه‌های اجتماعی، توانسته از یک محصول ساده، یک تجربه خاص بسازد و توجه گسترده مخاطبان را جلب کند؛ توجهی که مستقیماً به درآمد تبدیل شده است.

ما سال‌ها تولیدکننده گل محمدی بوده‌ایم؛ اما در مقابل، آن‌ها با تولید چند محتوای هدفمند و صرفا در فضای مجازی، تقاضا ایجاد کردند و صف ساختند.

بستنی گل محمدی در مدینه که امروز مردم شاید صرفا فقط برای عکس و فیلم گرفتن به مقابل آن می‌‌روند، نه حتی طعم بستنی‌هایش؛ نشان داد تفاوت اصلی نه در منابع، بلکه در نحوه بهره‌برداری، بازاریابی و تبدیل محصول به تجربه قابل فروش است.

