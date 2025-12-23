خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بستنی با طعم گل محمدی ایرانی در عربستان + فیلم

بستنی با طعم گل محمدی ایرانی در عربستان + فیلم
کد خبر : 1731808
لینک کوتاه کپی شد.

در یکی از خیابان‌های مدینه، بستنی‌فروشی‌ای با طعم گل محمدی این روزها به‌شدت در فضای مجازی ترند شده است. قیمت هر اسکوپ این بستنی ۲۰ ریال سعودی و معادل حدود ۶۰۰ هزار تومان است.

نکته قابل توجه این کسب‌وکار، استفاده از گل محمدی به‌عنوان ماده اولیه و هویت برند است؛ محصولی که به‌طور تاریخی و فرهنگی ریشه در ایران دارد.

بررسی این نمونه نشان می‌دهد که عربستان با تکیه بر برندسازی، روایت‌پردازی و استفاده هدفمند از شبکه‌های اجتماعی، توانسته از یک محصول ساده، یک تجربه خاص بسازد و توجه گسترده مخاطبان را جلب کند؛ توجهی که مستقیماً به درآمد تبدیل شده است.

ما سال‌ها تولیدکننده گل محمدی بوده‌ایم؛ اما در مقابل، آن‌ها با تولید چند محتوای هدفمند و صرفا در فضای مجازی، تقاضا ایجاد کردند و صف ساختند.

بستنی گل محمدی در مدینه که امروز مردم شاید صرفا فقط برای عکس و فیلم گرفتن به مقابل آن می‌‌روند، نه حتی طعم بستنی‌هایش؛ نشان داد تفاوت اصلی نه در منابع، بلکه در نحوه بهره‌برداری، بازاریابی و تبدیل محصول به تجربه قابل فروش است.

منبع تسنیم
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا