بستنی با طعم گل محمدی ایرانی در عربستان + فیلم
در یکی از خیابانهای مدینه، بستنیفروشیای با طعم گل محمدی این روزها بهشدت در فضای مجازی ترند شده است. قیمت هر اسکوپ این بستنی ۲۰ ریال سعودی و معادل حدود ۶۰۰ هزار تومان است.
نکته قابل توجه این کسبوکار، استفاده از گل محمدی بهعنوان ماده اولیه و هویت برند است؛ محصولی که بهطور تاریخی و فرهنگی ریشه در ایران دارد.
بررسی این نمونه نشان میدهد که عربستان با تکیه بر برندسازی، روایتپردازی و استفاده هدفمند از شبکههای اجتماعی، توانسته از یک محصول ساده، یک تجربه خاص بسازد و توجه گسترده مخاطبان را جلب کند؛ توجهی که مستقیماً به درآمد تبدیل شده است.
ما سالها تولیدکننده گل محمدی بودهایم؛ اما در مقابل، آنها با تولید چند محتوای هدفمند و صرفا در فضای مجازی، تقاضا ایجاد کردند و صف ساختند.
بستنی گل محمدی در مدینه که امروز مردم شاید صرفا فقط برای عکس و فیلم گرفتن به مقابل آن میروند، نه حتی طعم بستنیهایش؛ نشان داد تفاوت اصلی نه در منابع، بلکه در نحوه بهرهبرداری، بازاریابی و تبدیل محصول به تجربه قابل فروش است.