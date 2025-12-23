6 سال آزار زن جوان در قفس کبوترهای یک شیطان در پشت بام

مریم، زن جوانی ، نزدیک به 2 سال است که در زندان سپیدار به سر می‌برد. اما این حبس، دومین تجربه زندان اوست؛ زندانی که شش سال پیش با دختر خردسالش در اتاقی فلزی، محصور در پشت‌بام یک خانه، محبوس بود؛ جایی که پرندگان قفس‌ها آزادتر از او بودند.

مریم از خانواده‌ای آسیب‌دیده برخاسته و در نوجوانی ازدواج اول را تجربه کرد که حاصل آن سه فرزند بود. پس از طلاق، با مردی که درگیر جرائم مواد مخدر و فعالیت‌های خلافکارانه بود ازدواج کرد و زمانی که همراه خانواده همسر اولش به دلیل جرایم مواد مخدر دستگیر شد، مسیر زندگی‌اش به کلی تغییر یافت.

پدر مریم برای آزادی او از زندان، به جای وثیقه، دخترش را به دوستش واگذار کرد. مردی که مریم و دخترش را ربود و در اتاقی قفل‌شده حبس کرد و بارها آنها را مورد آزار جنسی و شکنجه‌های فیزیکی قرار داد. این وضعیت شش سال ادامه یافت و هر بار تلاش مریم برای فرار با تنبیه شدید مواجه شد. حتی در دوران کرونا، یک فرار موقت او را با موفقیت همراه کرد، اما پس از مدتی دوباره ربوده شد.

بعد از اولین فرار، مریم توانست برای دخترش شناسنامه بگیرد ازدواج دوباره کرده و صاحب فرزند پسری شد. اما هنگام بازگشت برای انجام امور مالی، دوباره ربوده شد و به همان خانه بازگردانده شد. در یکی از فرارها از پشت‌بام، هر دو پایش شکسته و به جای درمان، در همان خانه گچ گرفت شد. یکی از پاهایش بعداً در زندان با پلاتین درمان شد و پای دیگر همچنان نیازمند جراحی است.

فرار نهایی مریم با کمک یکی از بستگان مرد آزارگر امکان‌پذیر شد. با قطع برق و دوربین‌ها و باز کردن قفل‌ها، او موفق شد گریخته و جان سالم به در ببرد. چندی بعد، مرد آزارگر با شلیک گلوله کشته شد، و هرچند نقش مریم در قتل هرگز اثبات نشد، او به اتهام معاونت در قتل بازداشت شد. سایر متهمان پرونده با وثیقه آزاد شده‌اند.

امین ریاحی، وکیل مریم، می‌گوید: موکلم قربانی خشونت سیستماتیک و سوءاستفاده جنسی بوده است. شواهد نشان می‌دهد که سال‌ها در خانه آن مرد زندانی و بارها شکنجه و تجاوز شده است. اکنون بدون سند روشن از نقش او در قتل، در زندان به سر می‌برد، در حالی که شواهد علیه سایر متهمان قوی‌تر است

این پرونده تنها نمونه‌ای از چرخه خشونت و قربانی شدن زنان در شرایط فقر، بی‌پناهی و ضعف ساختارهای حمایتی است؛ قربانی تجاوز و شکنجه، حالا متهم به قتل است و پشت میله‌های زندان، بی‌دفاع مانده است.

چند سوال متداول در خصوص این پرونده را باهم می خوانیم

۱. چرا مریم به زندان افتاده است؟

مریم به اتهام معاونت در قتل مرد آزارگر بازداشت شده است. هرچند نقش او در قتل اثبات نشده، اما به دلیل نبود سند روشن و نقص پرونده، هنوز در زندان به سر می‌برد.

۲. آیا مریم قربانی خشونت بوده است؟

بله، شواهد و اظهارات وکیل او نشان می‌دهد که مریم سال‌ها قربانی خشونت سیستماتیک، آزار جنسی و شکنجه فیزیکی بوده است.

۳. چرا دختر مریم همراه او ربوده شد؟

دختر خردسال مریم همراه مادرش به دلیل تصمیم پدر و رباینده به اتاقی در پشت‌بام حبس شد و در طول شش سال، تحت آزار و محدودیت‌های شدید قرار گرفت.

۴. دیگر متهمان پرونده چه وضعیتی دارند؟

سایر متهمان پرونده که در این مدت مسئول آزار و خشونت بوده‌اند، با وثیقه آزاد شده‌اند و تحقیقات در خصوص نقش آنها ادامه دارد.

۵. آیا مریم توانست در طول این سال‌ها زندگی جدیدی بسازد؟

بله، مریم پس از اولین فرار توانست برای دخترش شناسنامه بگیرد، او را به مدرسه بفرستد و در اشهردیگری زندگی تازه‌ای آغاز کند و حتی ازدواج دوم و فرزند دیگری داشته باشد، اما ربوده شدن دوباره، زندگی او را بار دیگر تحت تأثیر قرار داد.