6 سال آزار زن جوان در قفس کبوترهای یک شیطان در پشت بام
زن جوان ، قربانی خشونت و سوءاستفاده جنسی شد؛ او شش سال همراه دخترش در پشتبام یک خانه زندانی بود.
مریم، زن جوانی ، نزدیک به 2 سال است که در زندان سپیدار به سر میبرد. اما این حبس، دومین تجربه زندان اوست؛ زندانی که شش سال پیش با دختر خردسالش در اتاقی فلزی، محصور در پشتبام یک خانه، محبوس بود؛ جایی که پرندگان قفسها آزادتر از او بودند.
مریم از خانوادهای آسیبدیده برخاسته و در نوجوانی ازدواج اول را تجربه کرد که حاصل آن سه فرزند بود. پس از طلاق، با مردی که درگیر جرائم مواد مخدر و فعالیتهای خلافکارانه بود ازدواج کرد و زمانی که همراه خانواده همسر اولش به دلیل جرایم مواد مخدر دستگیر شد، مسیر زندگیاش به کلی تغییر یافت.
پدر مریم برای آزادی او از زندان، به جای وثیقه، دخترش را به دوستش واگذار کرد. مردی که مریم و دخترش را ربود و در اتاقی قفلشده حبس کرد و بارها آنها را مورد آزار جنسی و شکنجههای فیزیکی قرار داد. این وضعیت شش سال ادامه یافت و هر بار تلاش مریم برای فرار با تنبیه شدید مواجه شد. حتی در دوران کرونا، یک فرار موقت او را با موفقیت همراه کرد، اما پس از مدتی دوباره ربوده شد.
بعد از اولین فرار، مریم توانست برای دخترش شناسنامه بگیرد ازدواج دوباره کرده و صاحب فرزند پسری شد. اما هنگام بازگشت برای انجام امور مالی، دوباره ربوده شد و به همان خانه بازگردانده شد. در یکی از فرارها از پشتبام، هر دو پایش شکسته و به جای درمان، در همان خانه گچ گرفت شد. یکی از پاهایش بعداً در زندان با پلاتین درمان شد و پای دیگر همچنان نیازمند جراحی است.
فرار نهایی مریم با کمک یکی از بستگان مرد آزارگر امکانپذیر شد. با قطع برق و دوربینها و باز کردن قفلها، او موفق شد گریخته و جان سالم به در ببرد. چندی بعد، مرد آزارگر با شلیک گلوله کشته شد، و هرچند نقش مریم در قتل هرگز اثبات نشد، او به اتهام معاونت در قتل بازداشت شد. سایر متهمان پرونده با وثیقه آزاد شدهاند.
امین ریاحی، وکیل مریم، میگوید: موکلم قربانی خشونت سیستماتیک و سوءاستفاده جنسی بوده است. شواهد نشان میدهد که سالها در خانه آن مرد زندانی و بارها شکنجه و تجاوز شده است. اکنون بدون سند روشن از نقش او در قتل، در زندان به سر میبرد، در حالی که شواهد علیه سایر متهمان قویتر است
این پرونده تنها نمونهای از چرخه خشونت و قربانی شدن زنان در شرایط فقر، بیپناهی و ضعف ساختارهای حمایتی است؛ قربانی تجاوز و شکنجه، حالا متهم به قتل است و پشت میلههای زندان، بیدفاع مانده است.
