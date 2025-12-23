وضعیت مالیات بلاگرها، سهامداران بورس و فروشگاه های اینترنتی

دکتر مهدی موحدی‌ بکنظر، سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور به تشریح وضعیت مالیات در معاملات بورسی و همچنین فعالیت‌ های اقتصادی در فضای مجازی پرداخت.

وی با اشاره به مالیات در بازار سرمایه اظهار کرد: معاملات بورسی برای نقل و انتقال سهام مشمول مالیات است. این مالیات تحت عنوان «مالیات نقل‌ و انتقال سهام» شناخته می‌ شود و هنگام انجام معامله، در فرآیند تسویه توسط شرکت سپرده‌ گذاری مرکزی به صورت خودکار کسر می‌ شود. علاوه بر این، کارمزد کارگزاری نیز وجود دارد که ماهیت آن با مالیات متفاوت است.

موحدی‌ بکنظر تأکید کرد: در حال حاضر در نظام مالیاتی کشور، مالیات بر سود سهام یا مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه سهام وجود ندارد. به این معنا که اگر ارزش سهامی که فرد خریداری کرده، از هزار تومان به یک میلیون تومان افزایش پیدا کند، از این مابه‌التفاوت مالیاتی مطالبه نمی‌ شود. همچنین سود نقدی سهام که به حساب سهامداران واریز می‌ شود، مشمول مالیات نیست.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی در ادامه درباره فعالیت‌ های اقتصادی در فضای مجازی و فروشگاه‌ های اینترنتی گفت: بر اساس قانون، هر شخصی که فعالیت اقتصادی انجام دهد و از این محل درآمد کسب کند، در صورت ثبت‌ نام در نظام مالیاتی، مشمول پرداخت مالیات خواهد بود. اصل بر این است که فعالیت اقتصادی و درآمد وجود داشته باشد.

وی افزود: ممکن است افرادی به عنوان فریلنسر، اینفلوئنسر، بلاگر یا فعالان مشابه در فضای مجازی فعالیت اقتصادی داشته باشند و درآمد نیز کسب کنند اما در نظام مالیاتی ثبت‌ نام نکرده باشند. شناسایی این افراد بر عهده سازمان امور مالیاتی است.

موحدی‌ بکنظر درباره شیوه‌ های شناسایی این گروه‌ ها توضیح داد: سازمان امور مالیاتی از الگوهای مختلفی برای شناسایی استفاده می‌ کند. یکی از این روش‌ ها بررسی تراکنش‌ های بانکی است؛ به‌ طوری که اگر فردی دارای تراکنش‌ های متعدد و با مبالغ بالا باشد که مشکوک به فعالیت تجاری است، از او درخواست می‌ شود درباره ماهیت این تراکنش‌ ها توضیح دهد و اظهار کند که چه نوع فعالیتی انجام می‌ دهد.

وی ادامه داد: علاوه بر این، شناسایی می‌ تواند از مسیرهای دیگری نیز انجام شود. برای مثال، زمانی که شرکت‌ ها یا اشخاص هزینه تبلیغات پرداخت می‌ کنند و آن را به عنوان هزینه ثبت می‌ کنند، اطلاعات مربوط به فرد دریافت‌ کننده تبلیغ در دسترس قرار می‌ گیرد. از طریق داده‌های شرکت‌ های تبلیغاتی و طرف‌ های سفارش‌ دهنده تبلیغ، می‌ توان تشخیص داد چه افرادی در این حوزه‌ ها مشغول فعالیت اقتصادی هستند.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی در پایان تأکید کرد: معیار اصلی، وجود فعالیت اقتصادی و درآمد است و در صورت احراز این موضوع، افراد مطابق قانون مشمول تکالیف مالیاتی خواهند بود.