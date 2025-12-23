خانه



سایر رسانه‌ها ۰۲ / ۱۰ / ۱۴۰۴ - ۱۱:۵۶:۰۵

مقایسه ویلاهای لوکس فرانسه و ایران/ زندگی کنار سواحل مدیترانه ارزان‌تر از تهران تمام می‌شود!

فرانسه، سرزمین کاخ‌ها و ویلاهای لوکس تاریخی، همواره با معماری اصیل و چشم‌اندازهای باشکوه، نمادی از یک زندگی لاکچری شناخته می‌شود.