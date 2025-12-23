مقایسه ویلاهای لوکس فرانسه و ایران/ زندگی کنار سواحل مدیترانه ارزانتر از تهران تمام میشود!
فرانسه، سرزمین کاخها و ویلاهای لوکس تاریخی، همواره با معماری اصیل و چشماندازهای باشکوه، نمادی از یک زندگی لاکچری شناخته میشود.
این کشور از گذشته خانههای اصیل و قصرهای خیرهکننده داشته که در دورههای مختلف بازسازی شده و با امکانات مدرن تکمیل شدهاند.
بررسی بازار املاک لوکس فرانسه نشان میدهد که بسیاری از این خانهها با امکانات جذابی به فروش گذاشته شده است.
نکته قابل تامل قیمت آنهاست که در مقایسه با املاک لوکس تهران ارزانتر هستند.
چشمانداز، وجود باغات و فضای سبز و امکانات رفاهی این املاک در مقایسه با ویلاهای لاکچری تهران شبیه یک شوخی بهنظر میرسد.