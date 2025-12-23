خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آخرین وضعیت دختر موتورسوار پس از ۳۴ روز کما

آخرین وضعیت دختر موتورسوار پس از ۳۴ روز کما
کد خبر : 1731727
لینک کوتاه کپی شد.

رییس فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی، درباره آخرین وضعیت النا معدنی‌پور که از ۳۴ روز پیش بر اثر سانحه در پیست آزادی به کما رفته است، صحبت کرد.

محمدرضا پازندمهر درباره آخرین وضعیت النا معدنی‌پور که ۳۴ روز پیش در پیست موتورکراس مجموعه ورزشی آزادی هنگام پرش به شدت به زمین برخورد کرد و به کما رفت، اظهار کرد: فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی طی ۳۴ روز گذشته با همه توان و تمام قد در کنار این ورزشکار عزیز و خانواده محترم او بوده و تمامی موارد لازم برای سلامت النا معدنی‌پور را بر حسب وظیفه ذاتی خود انجام داده است. امید ما و جامعه موتورسواری ایران این است که با دعای خیر مردم این ورزشکار عزیز هر چه سریعتر سلامتی خود را بدست بیاورد و به آغوش خانواده بازگردد.

رییس فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی، افزود: میزان هوشیاری النا معدنی‌پور در این مدت بهبود پیدا کرده و در حال حاضر طبق اعلام پزشکان متخصص بر روی عدد ۵/۵ یا ۶ است اما کماکان در حالت کما بسر می برد و تلاش پزشکان برای بهبودی او ادامه دارد. خدا را شکر با توجه به نیروی جوانی و مقاومت او پزشکان اعلام کرده اند امیدشان برای بهبودی این ورزشکار بیشتر شده است.

وی تصریح کرد: پرونده پزشکی او را نزد بهترین متخصصان نیز برده‌ایم و همگی آن ها اعلام کردند که همین روند کنونی باید دنبال شود تا به امید خدا به مرور شرایط او بهتر شود.

پازندمهر ادامه داد: در این مدت روند بهبودی او بهتر شده است، مثلا یک مرتبه انگشتان دست خود را تکان داد و یک مرتبه نیز به درمقابل نور پلک زد و عکس‌العمل داشت که همین موارد نیز باعث افزایش امید ما و خانواده او شده است. از مردم عیزمان می‌خواهم برای سلامتی النا معدنی‌پور دعا کنند تا هر چه زودتر سلامتی خود را بدست بیاورد.

 

منبع ایسنا
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا