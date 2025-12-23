آخرین وضعیت دختر موتورسوار پس از ۳۴ روز کما
رییس فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی، درباره آخرین وضعیت النا معدنیپور که از ۳۴ روز پیش بر اثر سانحه در پیست آزادی به کما رفته است، صحبت کرد.
محمدرضا پازندمهر درباره آخرین وضعیت النا معدنیپور که ۳۴ روز پیش در پیست موتورکراس مجموعه ورزشی آزادی هنگام پرش به شدت به زمین برخورد کرد و به کما رفت، اظهار کرد: فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی طی ۳۴ روز گذشته با همه توان و تمام قد در کنار این ورزشکار عزیز و خانواده محترم او بوده و تمامی موارد لازم برای سلامت النا معدنیپور را بر حسب وظیفه ذاتی خود انجام داده است. امید ما و جامعه موتورسواری ایران این است که با دعای خیر مردم این ورزشکار عزیز هر چه سریعتر سلامتی خود را بدست بیاورد و به آغوش خانواده بازگردد.
رییس فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی، افزود: میزان هوشیاری النا معدنیپور در این مدت بهبود پیدا کرده و در حال حاضر طبق اعلام پزشکان متخصص بر روی عدد ۵/۵ یا ۶ است اما کماکان در حالت کما بسر می برد و تلاش پزشکان برای بهبودی او ادامه دارد. خدا را شکر با توجه به نیروی جوانی و مقاومت او پزشکان اعلام کرده اند امیدشان برای بهبودی این ورزشکار بیشتر شده است.
وی تصریح کرد: پرونده پزشکی او را نزد بهترین متخصصان نیز بردهایم و همگی آن ها اعلام کردند که همین روند کنونی باید دنبال شود تا به امید خدا به مرور شرایط او بهتر شود.
پازندمهر ادامه داد: در این مدت روند بهبودی او بهتر شده است، مثلا یک مرتبه انگشتان دست خود را تکان داد و یک مرتبه نیز به درمقابل نور پلک زد و عکسالعمل داشت که همین موارد نیز باعث افزایش امید ما و خانواده او شده است. از مردم عیزمان میخواهم برای سلامتی النا معدنیپور دعا کنند تا هر چه زودتر سلامتی خود را بدست بیاورد.