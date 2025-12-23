5 سال پیش حیاتی به جرم ابراز علاقه به ابی از تلویزیون اخراج شد؛ حالا روی آنتن آهنگ ابی را خواند

روزنامه خراسان نوشت: سال ۹۹ محمدرضا حیاتی، در یک برنامه اینترنتی از علاقه خود نسبت به ابراهیم حامدی (ابی) صحبت کرد و نام او را بر زبان آورد. همین موضوع باعث شد گوینده قدیمی از تلویزیون کنار گذاشته شود.

پس از این اتفاق حیاتی در گفت‌وگویی با هفت صبح، ضمن اشاره به این مصاحبه توضیح داد: «از آن روز به بعد تلویزیون نرفته‌ام. تماس گرفتند گفتند فعلا نیایید. من هم گفتم چشم. عرض کردم من که بازنشسته شدم و همان موقع هم قبل از دستور شما تقاضا کردم اگر امکان دارد دیگر نباشم.»

حالا پنج سال پس از حاشیه‌ای که به ادامه فعالیت حیاتی پایان داد، این گوینده در ویژه‌برنامه یلدایی «برمودا»، بخشی از ترانه «پوست شیر» همان خواننده را زمزمه می‌کند و اتفاقا با اصرار نجف‌زاده برای خواندن بقیه ترانه مواجه می‌شود!

ماجرا به همین‌جا ختم نمی‌شود، تصویری از جوانی حیاتی نمایش داده می‌شود، سپس نجف‌زاده و حیاتی هر دو به شباهت این گوینده با همان خواننده معروف اشاره می‌کنند و البته در تمام این لحظات، به نام خواننده اشاره نمی‌شود.

مشخص نیست اگر حیاتی می‌تواند در برنامه تلویزیونی آهنگ خواننده آن‌ور آبی مورد علاقه‌اش را زمزمه و به شباهتش با او در دوره جوانی اشاره کند، چرا ابراز علاقه به همین خواننده در یک برنامه اینترنتی نتیجه ممنوعیت از فعالیت را برای او در پی داشت؟ اگر حیاتی نام خواننده را در برنامه اینترنتی به زبان نمی‌آورد و کار را به شیوه «برمودا» پیش می‌برد، همچنان در تلویزیون ماندگار می‌شد؟

انتهای پیام/