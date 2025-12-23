کریسمس چه روزی است؟

کریسمس یک جشن مقدس است که در ۲۵ دسامبر گرامی داشته می‌شود. این پدیده از دو هزار سال پیش توسط مردم سراسر جهان با سنت‌ها و آداب رسومات مذهبی و غیر مذهبی مختلف جشن گرفته می‌شود. آداب و رسوم مربوط به روز کریسمس شامل حضور یافتن در کلیسا، هدیه دادن به یکدیگر، تزئین درخت کریسمس، دعوت خانواده و عزیزان به صرف غذا و در نهایت انتظار کشیدن برای ملاقات بابانوئل است.

تاریخ کریسمس ۱۴۰۴

تاریخ دقیق جشن کریسمس در تقویم شمسی برابر با روز پنجشنبه ۴ دی ۱۴۰۴ است.

تاریخ دقیق جشن کریسمس در تقویم میلادی مصادف با ۲۵ دسامبر ۲۰۲۵ است.

تاریخ دقیق روز کریسمس در تقویم قمری برابر با ۴ رجب ۱۴۴۷ است.

کریسمس به چه معناست؟

کریسمس سال نوی میلادی نیست، در واقع کریسمس روز میلاد حضرت مسیح (ع) است که پیروان دین مسیحیت آن را جشن می‌گیرند. فرقه‌های مختلف مسیحیت، این جشن را در تاریخ‌های متفاوتی برگزار می‌کنند. از نظر لغوی واژه کریسمس (Christmas)، به معنای «مراسم عشای ربانی در روز مسیح» در حدود سال ۱۰۵۰ میلادی به صورت واژه Christes maesse به معنی «جشن مسیح»، وارد زبان انگلیسی قدیم شد.

تعطیلات کریسمس

تعطیلات کریسمس از روز میلاد مسیح آغاز شده و تا دوازده روز بعد از آن ادامه دارد. این تاریخ در تقویم شمسی ۱۴۰۴ از چهارم دی ماه شروع و در هفدهم دی ماه خاتمه می‌یابد.

سال نو میلادی

سال نو مراسمی است که به مناسبت پایان سال قبل و شروع سال جدید برگزار می‌شود. سال نو میلادی ۲۰۲۶ همزمان با یک ژانویه مصادف با ۱۱ دی ماه ۱۴۰۴ آغاز می‌شود.

آداب و رسوم برگزاری جشن کریسمس

مسیحیان آداب و رسوم خاصی را مثل خواندن آهنگ‌های ویژه کریسمس، هدیه دادن، تزئین درخت کریسمس، تزئین خانه‌ها و خیابان‌ها، پختن غذا و خوراکی‌های ویژه، فرستادن کارت تبریک به عزیزان، اجرای نمایش تولد عیسی مسیح و … برای برپایی جشن کریسمس انجام می‌دهند.

شیرینی‌های زنجبیلی

درخت کاج کریسمس و تزئینات درخشان روی آن: نمادی برای زندگی ابدی؛

گیاه دارواش: نمادی از عشق و محبت اعضای خانواده به یکدیگر؛

جوراب ساق بلند: محلی برای قراردادن هدایای بابانوئل

پلیورهای طرح‌دار با تم گوزن شمالی و بابانوئل

بابانوئل

بابانوئل یا پاپانوئل به پیرمردی با ریش‌های سفید و لباس قرمز گفته می‌شود که معمولاً یک کیسه پر از هدیه برای بچه‌ها به همراه دارد و در روز جشن کریسمس یا شب قبل از آن هدیه می‌آورد. در برخی کشورها به او سانتا کلاوس یا پدر کریسمس نیز گفته می‌شود. این شخصیت اشاره به یک کشیش مسیحی به نام سن نیکولاس دارد که در قرن ۴ میلادی به دلیل کمک‌های فراوان و هدیه دادن به فقرا شهرت داشت. سن نیکولاس در کودکی با از دست دادن پدر و مادرش ثروت زیادی به ارث برد و از این ثروت برای کمک به فقرا استفاده کرد.

درخت کریسمس

درخت کریسمس درختی تزئین شده است که معمولاً از درختان همیشه سبز مانند کاج و نراد ساخته می‌شود. معمولاً روی آن را با چراغ‌ها و لوازم مختلف تزئین می‌کنند و بخش مهمی از جشن کریسمس محسوب می‌شود. درخت کریسمس را می‌توانید خیلی تازه نگه دارید، مثلاً آن را داخل گلدان بگذارید و از آن مراقبت کنید یا اینکه از انواع مصنوعی آن، هم در داخل خانه و هم برای تزئینات بیرون از خانه استفاده کنید.

آهنگ‌های کریسمس

یکی از آداب و رسوم‌های کریسمس خواندن سرودهای خاص است. برخی از این سرودها مربوط به قرن چهارم میلادی هستند. سرودهای قدیمی توسط اسقفان اعظم نوشته شده‌اند ولی در حال حاضر ترانه‌های مدرن نیز برای کریسمس سروده می‌شود. جینگل بلز (Jingle Bells)، ونی ردمپتور جنتیوم (Veni redemptor gentium) به معنای من نجات دهنده هستم یا کود ناتوس اکس پرنتیس (Corde natus ex Parentis) به معنای تولد یافته از قلب خانواده، بعضی از معروف‌ترین سرودهای مخصوص کریسمس هستند.

غذاهای سنتی شب کریسمس

خوراکی‌های که در مراسم کریسمس وجود دارد از کشوری به کشور دیگر متفاوت است، اما خوراکی‌ها و شیرینی‌هایی مثل نان زنجبیلی، کیک میوه‌ای، پودینگ، کلوچه، دسری به نام بوش دو نوئل (Bûche de Noël)، خوراک بوقلمون، نان اِگ‌ناگ (Eggnog) و آبنبات‌های عصایی، بسیار پرطرفدارند.

