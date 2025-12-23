قیمت دلار و یورو امروز سه شنبه ۲ دی ۱۴۰۴ + جدول
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز سه شنبه ۲ دی را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
|
بروزرسانی قیمت ارزها:سه شنبه ۲ دی
|
ارز
|
قیمت (ریال)
|
دلار (صرافی بانک ملی)
|
1,124,179
|
دلار (بازار آزاد)
|
1,322,500
|
یورو (صرافی بانک ملی)
|
1,317,981
|
یورو (بازار آزاد)
|
1,563,800
|
درهم امارات
|
361,950
|
پوند انگلیس
|
1,788,800
|
لیر ترکیه
|
31,100
|
فرانک سوئیس
|
1,678,800
|
یوان چین
|
188,900
|
ین ژاپن
|
847,360
|
وون کره جنوبی
|
895
|
دلار کانادا
|
967,700
|
دلار استرالیا
|
885,000
|
دلار نیوزیلند
|
771,700
|
دلار سنگاپور
|
1,031,000
|
روپیه هند
|
14,840
|
روپیه پاکستان
|
4,747
|
دینار عراق
|
1,016
|
پوند سوریه
|
120
|
افغانی
|
20,270
|
کرون دانمارک
|
209,200
|
کرون سوئد
|
144,200
|
کرون نروژ
|
131,500
|
ریال عربستان
|
354,900
|
ریال قطر
|
365,300
|
ریال عمان
|
3,453,000
|
دینار کویت
|
4,325,700
|
دینار بحرین
|
3,526,300
|
رینگیت مالزی
|
326,300
|
بات تایلند
|
42,670
|
دلار هنگ کنگ
|
170,800
|
روبل روسیه
|
17,320
|
منات آذربایجان
|
782,300
|
درام ارمنستان
|
3,490
|
لاری گرجستان
|
493,300
|
سوم قرقیزستان
|
15,200
|
سامانی تاجیکستان
|
144,200
|
منات ترکمنستان
|
380,300