قیمت دلار و یورو امروز سه شنبه ۲ دی ۱۴۰۴ + جدول

قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز سه شنبه ۲ دی را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است.

بروزرسانی قیمت ارزها:سه شنبه ۲ دی

ارز

قیمت (ریال)

دلار (صرافی بانک ملی)

1,124,179

دلار (بازار آزاد)

1,322,500

یورو (صرافی بانک ملی)

1,317,981

یورو (بازار آزاد)

1,563,800

درهم امارات

361,950

پوند انگلیس

1,788,800

لیر ترکیه

31,100

فرانک سوئیس

1,678,800

یوان چین

188,900

ین ژاپن

847,360

وون کره جنوبی

895

دلار کانادا

967,700

دلار استرالیا

885,000

دلار نیوزیلند

771,700

دلار سنگاپور

1,031,000

روپیه هند

14,840

روپیه پاکستان

4,747

دینار عراق

1,016

پوند سوریه

120

افغانی

20,270

کرون دانمارک

209,200

کرون سوئد

144,200

کرون نروژ

131,500

ریال عربستان

354,900

ریال قطر

365,300

ریال عمان

3,453,000

دینار کویت

4,325,700

دینار بحرین

3,526,300

رینگیت مالزی

326,300

بات تایلند

42,670

دلار هنگ کنگ

170,800

روبل روسیه

17,320

منات آذربایجان

782,300

درام ارمنستان

3,490

لاری گرجستان

493,300

سوم قرقیزستان

15,200

سامانی تاجیکستان

144,200

منات ترکمنستان

380,300
