به گزارش ماهنامه سراسری همگام با اصناف، صادق زاده که در دیدار هیئت اجرایی خانه کارگر و تشکلهای کارگری استان آذربایجان شرقی با هیئت مدیره شرکت کن تایر تبریز سخن می گفت، با اعلام مطلب فوق افزود: باعث افتخار است که امروز در مجموعه‌ای حضور داریم که نام آن با تولید، کیفیت، نوآوری و اشتغال‌آفرینی در استان آذربایجان شرقی گره خورده است.

وی با اشاره به اینکه، شرکت کن‌تایر تبریز به‌عنوان یکی از واحدهای صنعتی پیشرو، نقش مهمی در تأمین نیاز کشور به انواع تایرهای سواری، باری و صنعتی ایفا کرده و با تکیه بر دانش فنی، نیروی انسانی متخصص و کارگران متعهد، توانسته است جایگاه شایسته‌ای در صنعت تایر کشور به دست آورد، تصریح کرد: بی‌تردید استمرار تولید، ارتقای کیفیت محصولات، رعایت استانداردهای ایمنی و تلاش برای رقابت‌پذیری در بازارهای داخلی و حتی صادراتی، بدون همت کارگران، مهندسان و مدیران دلسوز این مجموعه امکان‌پذیر نبود.

دبیر اجرایی خانه کارگر آذربایجان شرقی، ادامه داد: خانه کارگر همواره اعتقاد دارد که سرمایه اصلی هر واحد تولیدی، نیروی انسانی آن است و موفقیت شرکت کن‌تایر نیز حاصل همین نگاه ارزشمند به کار و کارگر است.

صادق زاده، اضافه کرد: خانه کارگر به‌عنوان نهاد حامی حقوق و کرامت کارگران، ضمن قدردانی از رویکرد مثبت مدیریت این شرکت در تعامل با تشکل‌های کارگری، اعلام می‌دارد که آماده هرگونه همکاری، هم‌افزایی و همراهی در مسیر ارتقای امنیت شغلی، مهارت‌آموزی، افزایش بهره‌وری و بهبود شرایط کاری کارگران عزیز این مجموعه است.

وی اظهارداشت: امیدواریم با تداوم این مسیر، شاهد رشد هرچه بیشتر تولید ملی، توسعه محصولات باکیفیت کن‌تایر و تقویت جایگاه این شرکت در صنعت کشور باشیم و این موفقیت‌ها، منجر به رفاه بیشتر کارگران و شکوفایی اقتصادی منطقه گردد.

صادق زاده در پایان، گفت: جا دارد در پایان از زحمات مدیریت محترم عامل ، مدیران و تمامی کارگران پرتلاش شرکت کن‌تایر تبریز صمیمانه تشکرکنم و برای این مجموعه بزرگ صنعتی، توفیق روزافزون آرزومندم.

قائم مقام شرکت کن تایر تبریز کریمی:جلوگیری از تخریب محیط زیست،با استفاده بهینه از تایر مستعمل در مجتمع کن تایر تبریز

از حضور دبیر و هیئت اجرایی خانه کارگر و تشکلهای کارگری استان آذربایجان شرقی در این مجموعه، به روند راه اندازی و شروع به کار تولید شرکت پرداخته و گفت: ما در مجتمع صنعتی کِـن تایر این افتخار را داریم که پیش آهنگ این صنعت در کشور عزیزمان ایران بوده و با تنوع در تولید محصولات علاوه بر خدمت رسانی به هم میهنان بطور عام، به همکارانمان در این صنعت نیز بطور خاص با تولید انواع آج تایر آماده، آمیزه های لاستیکی و تولید محصولات میانی مرتبط با روکش تایر خدمت می نمائیم.

وی با اشاره به تاریخچه صنعت روکش تایر در کشور، افزود: انباشت بی رویه تایرهای فرسوده و رها شدن بخش عظیمی از آن به عنوان زباله غیر قابل تجزیه با وجود امکان استفاده مجدد از آن و برگشت به چرخه حمل و نقل و با توجه به قابل بازیافت بودن بخش عمده ای از بدنه تایر مستعمل و به منظور جلوگیری از هدر رفت منابع ملی و تخریب محیط زیست همزمان با پیشرفت علم و تکنولوژی در صنعت تایر، ایده استفاده مجدد از تایر شکل گرفت که این امر منجر به بازیافت تایرهای مستعمل و تولید تایر روکشی در جهان گردید و بدنبال آن در کشورهای توسعه یافته طبق برنامه ریزی های انجام یافته علاوه بر توسعه صنعت روکش روز به روز از میزان تایرهای مستعمل که بصورت زباله در طبیعت رها شده است کاسته می شود.

