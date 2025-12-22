سال پیش رو، سال انتخاب‌های هوشمندانه است؛ مدل‌هایی که هم زیبا هستند و هم با سبک زندگی واقعی هماهنگ‌اند.

بابی‌ها؛ ستاره بی‌رقیب ۲۰۲۶ بابی (Bob) همچنان یکی از مهم‌ترین ترندهای مو در سال ۲۰۲۶ است، اما با چهره‌ای منعطف‌تر و مدرن‌تر. مدل «Noncommittal Bob» یا لوب قابل تنظیم، این امکان را می‌دهد بدون کوتاهی شدید، فرم‌های متنوعی به مو داده شود. بابی‌های موج‌دار و لایه‌دار با حالتی طبیعی، برای انواع بافت مو مناسب‌اند و نسخه‌های کوتاه‌تر با لایه‌های نرم، ظاهری تمیز و امروزی ایجاد می‌کنند. در مقابل، بابی‌های معماری‌شده با لبه‌های صاف و برش‌های دقیق، انتخابی شیک برای طرفداران استایل مینیمال و ساختارمند هستند. کوتاهی‌های هیبریدی؛ جسور اما کاربردی ترندهای امسال به مدل‌هایی گرایش دارند که مرز بین کوتاه و متوسط را محو می‌کنند. «Bixie Cut» ترکیبی از بابی و پیکسی است که ظاهری جوان و پرانرژی می‌سازد. همچنین مدل‌های شانه‌بلند با لایه‌های ملایم، بدون نیاز به تغییرات افراطی، به مو حجم و حرکت می‌دهند و برای زندگی روزمره بسیار کاربردی‌اند.

موهای بلند؛ حرکت نرم و درخشش کنترل‌شده

در کنار محبوبیت کوتاهی‌ها، موهای بلند همچنان جایگاه خود را حفظ کرده‌اند. مدل «Long Butterfly Cut» با لایه‌های بلند و نرم، حجم و حرکت طبیعی به مو می‌دهد. استفاده از درمان‌های براق‌کننده و ضد وز، بخش جدایی‌ناپذیر این سبک‌هاست و ظاهری سالم و مرتب ایجاد می‌کند.

ترندهای مردانه؛ ساده، باهویت، قابل مدیریت

مدل‌های مردانه ۲۰۲۶ ترکیبی از نظم و شخصیت هستند. «Fade Buzz Cut» انتخابی کوتاه و کم‌دردسر است. در مقابل، مدل‌های بافت‌دار مانند «Textured Flow Fade» یا بازگشت مدرن «Mullet» و چتری‌های طبیعی، امکان بازی با استایل‌های کلاسیک و معاصر را فراهم می‌کنند.

جمع‌بندی

ترندهای مدل مو در سال ۲۰۲۶ حول سه محور اصلی شکل گرفته‌اند:

طراحی‌های ساختاریافته اما منعطف، رنگ‌های طبیعی و سالم، و تأکید بر حرکت و درخشش مو.

منبع همشهری

انتهای پیام/