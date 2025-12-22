ترندهای مدل مو در سال ۲۰۲۶
سال ۲۰۲۶ دنیای مو را به سمتی میبرد که در آن جسارت با سادگی آشتی کرده است. ترندهای امسال ترکیبی از مدلهای کلاسیکِ بازطراحیشده، کوتاهیهای هیبریدی و رنگهایی با ظاهر طبیعی و سالم هستند؛ سبکهایی که هم در سالنهای حرفهای دیده میشوند و هم در ویترین مد جهانی و شبکههای اجتماعی.
سال پیش رو، سال انتخابهای هوشمندانه است؛ مدلهایی که هم زیبا هستند و هم با سبک زندگی واقعی هماهنگاند.
بابیها؛ ستاره بیرقیب ۲۰۲۶
بابی (Bob) همچنان یکی از مهمترین ترندهای مو در سال ۲۰۲۶ است، اما با چهرهای منعطفتر و مدرنتر.
مدل «Noncommittal Bob» یا لوب قابل تنظیم، این امکان را میدهد بدون کوتاهی شدید، فرمهای متنوعی به مو داده شود. بابیهای موجدار و لایهدار با حالتی طبیعی، برای انواع بافت مو مناسباند و نسخههای کوتاهتر با لایههای نرم، ظاهری تمیز و امروزی ایجاد میکنند. در مقابل، بابیهای معماریشده با لبههای صاف و برشهای دقیق، انتخابی شیک برای طرفداران استایل مینیمال و ساختارمند هستند.
کوتاهیهای هیبریدی؛ جسور اما کاربردی
ترندهای امسال به مدلهایی گرایش دارند که مرز بین کوتاه و متوسط را محو میکنند. «Bixie Cut» ترکیبی از بابی و پیکسی است که ظاهری جوان و پرانرژی میسازد. همچنین مدلهای شانهبلند با لایههای ملایم، بدون نیاز به تغییرات افراطی، به مو حجم و حرکت میدهند و برای زندگی روزمره بسیار کاربردیاند.
موهای بلند؛ حرکت نرم و درخشش کنترلشده
در کنار محبوبیت کوتاهیها، موهای بلند همچنان جایگاه خود را حفظ کردهاند. مدل «Long Butterfly Cut» با لایههای بلند و نرم، حجم و حرکت طبیعی به مو میدهد. استفاده از درمانهای براقکننده و ضد وز، بخش جداییناپذیر این سبکهاست و ظاهری سالم و مرتب ایجاد میکند.
ترندهای مردانه؛ ساده، باهویت، قابل مدیریت
مدلهای مردانه ۲۰۲۶ ترکیبی از نظم و شخصیت هستند. «Fade Buzz Cut» انتخابی کوتاه و کمدردسر است. در مقابل، مدلهای بافتدار مانند «Textured Flow Fade» یا بازگشت مدرن «Mullet» و چتریهای طبیعی، امکان بازی با استایلهای کلاسیک و معاصر را فراهم میکنند.
جمعبندی
ترندهای مدل مو در سال ۲۰۲۶ حول سه محور اصلی شکل گرفتهاند:
طراحیهای ساختاریافته اما منعطف، رنگهای طبیعی و سالم، و تأکید بر حرکت و درخشش مو.