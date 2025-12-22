خبرگزاری کار ایران
اجرای «کارت امیدمادر» برای فرزندان متولد ۱۴۰۵

کد خبر : 1731334
دبیر ستاد ملی جمعیت با اشاره به تصویب و تأمین اعتبار طرح «کارت امید مادر» در بودجه سال ۱۴۰۵، از اجرای سراسری این طرح برای تمامی مادران کشور، بدون محدودیت جغرافیایی، قومیتی یا ترتیب تولد فرزند خبر داد.

وحیددستجردی همچنین در بخشی از سخنانش با تأکید بر اهمیت سال‌های آغازین زندگی کودکان، گفت: دو سال اول زندگی، دوره‌ای تعیین‌کننده در رشد جسمی، به‌ویژه رشد مغزی و هوشی کودک است؛ به‌طوری‌که حدود ۸۰ درصد از رشد مغزی، در همین بازه زمانی شکل می‌گیرد و بنیان سلامت آینده فرد، در همین سال‌ها گذاشته می‌شود.

وی افزود: اگر در این دو سال نخست، کودک از نظر تغذیه، بهداشت، عاطفی، خانوادگی و روانی به‌خوبی رسیدگی شود، ۸۰ درصد از رشد هوشی، روانی، رفتاری و شناختی او در آینده تضمین خواهد شد. با همین نگاه مسئله‌محور و رویکرد حل مسئله، در دبیرخانه ستاد ملی جمعیت و در قالب شورای سیاست‌گذاری و شورای اندیشه‌ورزی، موضوع سال‌های آغازین زندگی کودک مورد بررسی قرار گرفت.

دبیر ستاد ملی جمعیت ادامه داد: این شوراها پس از برگزاری جلسات تخصصی، به این جمع‌بندی رسیدند که با این رویکرد وارد سال‌های آغازین کودک شویم که منجر به کارت امید مادر شد.

پیش‌بینی اعتبار اجرای «کارت امید مادر» در بودجه ۱۴۰۵

وحید دستجردی با اشاره به شکل‌گیری «کارت امید مادر»، اظهار کرد: این طرح ابتدا در شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح شد و اعضای شورا موافقت خود را اعلام و پس از آن، رئیس‌جمهور ۲۴ شهریورماه، کارت امید مادر را امضا کردند و خوشبختانه اعتبار اجرای آن نیز در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ پیش‌بینی شد.

وی توضیح داد: بر این اساس، از ابتدای فروردین سال آینده، همه مادران در سراسر کشور، بدون در نظر گرفتن قومیت، منطقه جغرافیایی یا نرخ باروری محل سکونت، در صورت تولد فرزند، مشمول دریافت کارت امید مادر می‌شوند. این کارت فارغ از اینکه فرزند اول، دوم، سوم یا حتی پنجم خانواده باشد، به همه فرزندان تعلق می‌گیرد.

ارائه «کارت امید مادر» به مادران از بدو تولد فرزند تا ۲۴ ماه

دبیر ستاد ملی جمعیت تأکید کرد: برخلاف بسیاری از حمایت‌ها که معمولاً به سرپرست خانوار تعلق می‌گیرد و اغلب سرپرستان مرد هستند، در این طرح تصمیم گرفته شد کارت مستقیماً به مادر داده شود؛ چراکه زحمات اصلی بارداری، شیردهی و مراقبت از کودک بر عهده مادر است.

به گفته وی، کارت امید مادر از بدو تولد فرزند به مادر تحویل داده می‌شود و به مدت دو سال، یعنی ۲۴ ماه، هر ماه مبلغ دو میلیون تومان به آن واریز خواهد شد تا صرف هزینه‌های زندگی و نیازهای کودک در این دوره حساس شود.

وحید دستجردی با اشاره به بازخوردهای اجتماعی این طرح گفت: پس از اعلام طرح کارت امید مادر، استقبال بسیار گسترده‌ای از سوی خانواده‌ها، مادران و پدران صورت گرفت؛ به‌گونه‌ای که حتی خانواده‌هایی که تولد فرزندشان در ماه‌های پایانی امسال است، با ارسال نامه و پیام، خواستار مشمول شدن در این طرح شده‌اند. اگرچه به دلیل سالانه بودن قانون بودجه، اجرای طرح از سال آینده امکان‌پذیر است، اما همین میزان استقبال نشان‌دهنده اثرگذاری این طرح و حمایت از آنها است.  

وی در پایان خاطرنشان کرد: به باور ما، کارت امید مادر می‌تواند نقش مؤثری در ایجاد احساس حمایت و همراهی دولت با خانواده‌ها ایفا کند.

 

منبع ایسنا
