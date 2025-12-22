حساب بانکی اصناف طلا همچنان مسدود است!

از روز سه شنبه هفته گذشته؛ بانک مرکزی در یک اقدام ناگهانی، حساب‌های بانکی بسیاری از فعالان صنف طلا را مسدود کرد که حتی حساب رئیس اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا و جواهر تهران نیز در این مسدودی‌ها قرار داشت.

به گفته نادر بذرافشان مسدودسازی حساب فعالان صنفی که به‌ صورت رسمی فعالیت می‌کند، موجب اخلال در مبادلات اقتصادی می‌شود. در چنین شرایطی، فرد ناچار می‌شود به روش‌های غیرشفاف، مانند استفاده از حساب‌های دیگران یا حساب‌های اجاره‌ای، روی بیاورد که خود این مسئله می‌تواند مشکلات جدیدی ایجاد کند. بنابراین، ضروری است چارچوب‌ها، قوانین و زیرساخت‌های مشخصی از پیش تعیین و اعلام شود، نه اینکه به‌صورت ناگهانی حساب‌ها مسدود شوند.

در بسیاری از موارد، به‌دلیل مسدود بودن حساب‌ها، امکان انجام تعهدات مالی وجود ندارد و این مسئله باعث اختلال در تحویل کالا و انجام معاملات می‌شود. در نتیجه، فعال اقتصادی با مجموعه‌ای از مشکلات هم‌زمان از جمله رکود، افزایش قیمت‌ها، نبود تقاضا و هزینه‌های جاری مواجه می‌شود، در حالی که انتظار می‌رود سیاست‌گذار با ارائه راهکار و حمایت، به مدیریت این شرایط کمک کند، نه اینکه با مسدودسازی گسترده حساب‌ها، فشار مضاعف ایجاد کند.

رئیس اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا و جواهر تهران گفته بود: از بانک مرکزی و سایر نهادهای ذی‌ربط درخواست می‌شود با توجه به شرایط بحرانی و رکودی این صنعت، مشکلات ایجادشده در تبادلات مالی، نسبت به بازگشایی حساب‌های فعالان رسمی این صنف اقدام کنند تا از وارد شدن آسیب‌های بیشتر مالی و اقتصادی جلوگیری شود و اتحادیه طلا و جواهر تهران نیز بارها آمادگی کامل خود را، مطابق مکاتبات پیشین، برای برگزاری هرگونه جلسه، برنامه‌ریزی، تبادل نظر و همکاری با بانک مرکزی در خصوص تعیین چارچوب‌های قانونی و فرآیندهای فعالیت اقتصادی اعلام کرده و درهر زمان آماده حضور و همکاری خواهد بود.

در این رابطه، امروز نادر بذرافشان از ادامه مسدودی حساب‌های بانکی اصناف طلا خبر داد و گفت: پس از آنکه از روز سه‌شنبه هفته گذشته حساب‌های بانکی اصناف طلا مسدود شد، تا این لحظه (ظهر دوشنبه) حساب‌ها همچنان مسدود است و طبق گفته‌های مطرح شده در سطح کشور حدود ۸۰۰ حساب بانکی از اصناف طلا مسدود شده است.

وی افزود: طی این هفته نامه نگاری‌های لازم با بانک مرکزی، قوه قضائیه و نیروی انتظامی صورت گرفته، اما متاسفانه تا این لحظه همچنان هیچگونه پاسخی دریافت نشده و در این رابطه هیچ اطلاع رسانی صورت نگرفته است و این در حالی است که متاسفانه شرایط التهاب در بازار طلا و مسدود شدن حساب‌ها باعث بروز اختلافات میان همکاران صنفی شده چراکه نمی‌توانند به تعهدات خود عمل کنند.

رئیس اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا و جواهر تهران ادامه داد: تا امروز نیز حساب‌های بانکی من و سایر همکاران همچنان مسدود است و هیچگونه اعلام آمادگی و پاسخی از سوی بانک مرکزی و سایر ارگان‌ها صورت نگرفته است.

بذرافشان گفت: در حال حاضر هم بازار جهانی طلا افزایشی است و هم بازار داخلی متاثر از افزایش نرخ ارز روند صعودی را در پیش دارد و با اقداماتی مانند مسدود کردن حساب‌های بانکی تحت عنوان حساب های مشکوک وضعیت بازار ملتهب‌تر خواهد شد، چراکه این یک کار اصولی و منطقی نیست و این افراد فعالان رسمی صنف طلا هستند و به‌صورت شفاف فعالیت می‌کنند و دارای جواز رسمی، کد اقتصادی و واحد صنفی مشخص هستند و در چارچوب قانون فعالیت داشته و تکالیف مالیاتی و صنفی خود را نیز به‌طور کامل انجام داده‌اند. با این وجود، بانک مرکزی بنا بر تشخیص خود و با هدف حفظ ثبات قیمت‌ها این حساب‌ها را به‌عنوان «حساب‌های مشکوک» مسدود کرده و تا امروز هیچگونه رفع مسدودی صورت نگرفته است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: این کار از لحاظ اقتصادی در هیچ جای دنیا مرسوم نیست و حتی اگر تراکنش مشکوکی وجود داشته باشد، باید اطلاع رسانی شود و افراد به نهادهای مربوط فراخوانده شوند و در این رابطه پیگیری قانونی صورت بگیرد، اما متاسفانه بدون هیچگونه پاسخ روشن و دلیل قانونی، اقدام به مسدود شدن حساب‌های بانکی فعالان رسمی و صنفی صنعت طلا و جواهرات شده است.

