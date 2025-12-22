علی لاریجانی: دولت اصلاحات به بن بست رسیده

شرق نوشت:

آقاى على لاریجانى، [رئیس سازمان صداوسیما] آمد. گفت، دولت اصلاحات به بن‌بست رسیده و به وعده‌ها نمى‌توانند عمل ‌کنند و آقای [محمد] ستارى‌فر، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اعلان ‌کرده ‌که بودجه قابل دفاع نیست و مى‌خواهد کنار برود و شاید طرح لوایح [دوگانه انتخابات و اختیارات رئیس‌جمهور]، براى فرار از بن‌بست باشد. گفت، هیچ راهى جز اینکه شما وارد صحنه شوید و کشور را از بحران نجات بدهید، نیست. گفتم، به فکر فرد دیگرى باشند. پیشنهاد کردم ‌که سریال طنزآمیزى در مورد رفتار آمریکا با مردم‌ کشورهاى دیگر مقیم آمریکا، منجمله ایرانى‌ها، افغان‌ها و عراقی‌ها بسازند.

[آقایان یوسف همدانى‌کهن، هارون یوشایایى، ابراهیم برال، منصور شاریم، موریس معتمد، رحمت‌الله رفیع، جهانگیر جواهرى، فیض‌الله ساکت‌خو، ادموند معلمى، آرش‌ آبایى و خانم‌ها فرنگیس حصیدیم و حمیده مسجدی] سران جامعه یهودى آمدند. گفتند، قبل از انقلاب حدود 100 هزار یهودى در ایران بوده و اکنون حدود 24 هزار نفر مانده‌اند. مدعى شدند که محل سفارت فلسطین، ملک جامعه [یهود] بوده ‌که گرفته‌اند و به فلسطین داده‌اند؛ چون قبل از انقلاب، محل نمایندگى اسرائیل شده بود. از بدگویی‌هایی‌که در بعضى از جراید [از یهودیان] مى‌شود، گله ‌کردند و گفتند، مخالف صهیونیسم هستند. نامه‌اى در مورد خطبه اخیر من در نمازجمعه دربارة صهیونیسم مسیحى نوشته‌اند که جواب داده بودم؛ تشکر کردند. یکى از آنها خانمى بود، به نام «مسجدى»؛ علت این فامیل را پرسیدم. گفت، جدش در کاشان مسجد ساخته و به این عنوان مشهور شده است. گفتند، بعضى از یهودى‌ها به خاطر ارث، مسلمان مى‌شوند و از دادگاه‌ها سوءاستفاده مى‌کنند. گفتم، ما بین صهیونیست‌ها و یهودى‌هاى غیرصهیونیست، تفاوت قائلیم و حقوق آنها محترم است. خواستم، اعلان کنند، از حق خودشان در مورد ساختمان سفارت فلسطین به نفع فلسطینى‌ها صرف‌نظر کرده‌ا‌ند. از خاخام‌شان [آقای یوسف همدانى‌کهن، رهبر و مرجع دینی یهودیان ایران]، سؤالات دینى ‌کردم؛ به خصوص از تلمود [=کتاب مقدس یهودیان.]

آقاى [حبیب‌الله] عسکراولادى، [دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی] آمد. گزارشى از وضع حزب مؤتلفه داد و گفت، حدود پنج هزار عضو دارند که 700 نفرشان دانشجو هستند و در همه استان‌ها و بعضى شهرها، شعبه و سالانه حدود 400 میلیون تومان هزینه دارند که عمدتاً از محل شهریه اعضا و کمک‌ها تأمین مى‌شود. دربارة کاندیدا دادن در انتخابات شوراها[ی اسلامی شهر و روستا] مشورت‌ کرد. گفتم، ظاهراً رأى‌کافى ندارند، مگر اینکه خود افراد در محل رأى داشته باشند. گفت، با آقاى خاتمى، [رئیس‌جمهور] ملاقات داشته و مطرح کرده است‌ که اطرافیان ناسالم دارد و به آقاى [مهدی] ‌کروبى، [رئیس مجلس] در مورد تعبیر «حکم ننگین» به حکم [اعدام هاشم] آقاجرى انتقاد کرده است. خواست، براى جلوگیرى از تنارعات سیاسى‌کمک ‌کنم و در مورد شرایط‌ آینده، سؤالاتى داشت.

عصر [آقایان تورج دهقانى‌زنگنه، گنج‌جویى و نیک‌آیین]، مسئولان آشیانه جمهورى آمدند. در مورد چیدمان داخل هواپیمایVIP که اخیراً خریده‌اند، مشورت ‌کردند. ایرباس پیشرفته‌اى است ‌که سلطان برونئی خریده بوده و تصمیم به فروش ‌گرفته و ایران خریده است.

با اصرار هانس بلیکس، [رئیس بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل]، آمریکا امروز اطلاعات دربارة سلاح‌هاى کشتارجمعى عراق را در اختیار بازرسان قرار داد و [کالین] پاول، [وزیر امورخارجه آمریکا]، با کمال وقاحت صریحاً از حتمى بودن جنگ با عراق و سپس جنگ با لیبى و دیگران و تغییر بسیارى از حکومت‌هاى منطقه صحبت‌ کرده است.

در افغانستان، سه انفجار پى‌درپى شهر جلال‌آباد را لرزانده و آب هیرمند بار دیگر به زابل رسیده؛ به خاطر بارندگى زیاد. اعلان شد، هلى‌کوپتر آلمانى که دیروز سرنگون ‌شده بود، روى خانه مردم افتاده و دو کودک افغان را هم‌ کشته است.

اجلاس سران‌کشورهاى شوراى همکارى خلیج فارس در قطر تشکیل شد، ولى سران عربستان، کویت، عمان و بحرین، به خاطر همکارى قطر با اسرائیل، شرکت نکردند.

