پرواز ۲ بهله همای نابالغ در پارک ملی صیدوا + فیلم

دو بهله همای نابالغ در آسمان پارک ملی صیدوا و منطقه حفاظت‌ شده پرور مشاهده و تصاویر آن توسط مرتضی ملایی -محیط‌بان پارک ملی صیدوا- ثبت شد.

هُما به‌عنوان یکی از پرندگان شکاری کم‌نظیر کشور، نقش مهمی در چرخه طبیعی و سلامت اکوسیستم‌ها دارد و مشاهده آن در این مناطق، اهمیت حفاظت از زیستگاه‌های طبیعی و استمرار پایش‌های میدانی محیط‌بانان را یادآور می‌شود.

هما، با نام علمی Gypaetus barbatus، از معدود کرکس‌های استخوان‌خوار جهان است که نقش کلیدی در پاکسازی محیط ایفا می‌کند. این گونه زیبا بزرگترین پرنده در خانواده کرکس‌هاست که در فهرست سرخ اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت (IUCN) در رده NT یا نزدیک به تهدید قرار دارد.

همای سعادت، در فرهنگ ایرانی و خصوصاً در ادبیات پارسی نشانه فر و شکوه و خوش‌یمنی است. در ادبیات کهن هرکس که سایه هما بر او بیفتد، سعادتمند و نیک‌بخت خواهد شد.

پارک ملی صیدوا در گذشته جزء منطقه حفاظت شده پرور در شمال بخش شهمیرزاد از توابع شهرستان مهدیشهر در استان سمنان بود که در سال ۱۳۹۴ جدا و به پارک ملی صیدوا ارتقا یافت.

گونه‌های جانوری و گیاهی متنوعی در این منطقه وجود دارد. براساس مشاهدات و گزارش‌های متعدد تاکنون حضور پلنگ ایرانی، خرس قهوه‌ای، آهو، کل و بز، قوچ، میش، انواع سگ سانان و گربه سانان، خزندگان و پرندگان در مناطق حاشیه جنوبی البرز و از جمله در این پارک ملی به ثبت رسیده است.

منبع ایسنا

