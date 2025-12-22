یوتیوبرهای فارسی؛ پایان درآمد دلاری؟ + فیلم
به روز رسانیهای جدید یوتیوب در ماههای پایانی ۲۰۲۵، درآمد بسیاری از کانالهای فارسیزبان را بهشدت کاهش داده است.
به روز رسانیهای جدید یوتیوب در ماههای پایانی ۲۰۲۵، درآمد بسیاری از کانالهای فارسیزبان را بهشدت کاهش داده است. الگوریتمهایی که حالا هوشمندتر از قبل، کاربران ایرانی را شناسایی میکنند، باعث شدهاند سهم محتوای فارسی از تبلیغات به چند سنت در هر هزار بازدید برسد.
این ویدیو نگاهی دارد به دلایل این سقوط، روایت یوتیوبرها و پاسخ یک پرسش مهم: آیا اقتصاد یوتیوب فارسی به پایان رسیده یا فقط در حال تغییر است؟