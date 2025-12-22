خبرگزاری کار ایران
بازار خودرو در تسخیر حواله‌فروش‌ها

بازار خودرو در تسخیر حواله‌فروش‌ها
بررسی‌ها نشان می‌دهد اختلاف قیمت کارخانه و بازار برخی خودروهای داخلی به حدود یک میلیارد تومان رسیده؛ فاصله‌ای که انگیزه واسطه‌گری را تقویت کرده است.

روزنامه ایران نوشت:

بررسی‌ها نشان می‌دهد اختلاف قیمت کارخانه و بازار برخی خودروهای داخلی به حدود یک میلیارد تومان رسیده؛ فاصله‌ای که انگیزه واسطه‌گری را تقویت کرده است. این وضعیت، البته محدود به خودروهای داخلی نیست. خودروهای مونتاژی و وارداتی هم سهم پررنگی در معاملات حواله دارند و در بسیاری موارد، حواله آنها به خاطر قیمت نهایی خودرو، حتی گران‌تر معامله می‌شود.

اگر سری به سایت‌های خریدوفروش بزنید، آگهی‌هایی به چشم می‌خورد که ارقامشان از ۱۰۰ میلیون تومان شروع می‌شود و در مواردی به ۳ میلیارد تومان هم می‌رسد که بیشتر این مورد شامل حواله خودروهای جانبازی می‌شود.

اختلاف قیمت و محبوبیت مدل خودروها تعیین‌کننده قیمت‌ حواله‌ها است. او درباره قیمت حواله خودروهای داخلی می‌گوید: «حواله ماشین‌های رند بازار از بقیه ماشین‌ها گران‌تر است. الان هایما S8 خیلی روی بورس است. هم اختلاف قیمتش بالاست هم متقاضی زیاد دارد. حواله‌اش حدود ۶۰۰ میلیون تومان است. پژو ۲۰۷ و چند مدل دیگر هم حوالی ۲۰۰ میلیون معامله می‌شوند.»

 

