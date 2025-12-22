مردم مطابقت نداشتن نام فروشگاه با کارتخوان را در رسیدهای خرید گزارش کنند + فیلم

برزگری افزود: صورت حساب نوع سوم همان فیش‌های دستگاه کارتخوانی است که مردم دریافت می کنند. لطفا به هنگام خرید، این فیش‌ها را چک کرده و در صورت عدم تطابق با نام و نوع فعالیت فروشگاه آن را به سازمان مالیاتی گزارش دهند.

عمر صورت حساب‌های کاغذی از امروز به پایان رسیده و رسیدهای دستگاه‌های کارتخوان برای فعالانی که درآمد آنها زیر ۱۴/۴ میلیارد تومان در سال است، به عنوان صورت حساب الکترونیکی تلقی می‌شود.

