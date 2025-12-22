خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مردم مطابقت نداشتن نام فروشگاه با کارتخوان را در رسیدهای خرید گزارش کنند + فیلم

مردم مطابقت نداشتن نام فروشگاه با کارتخوان را در رسیدهای خرید گزارش کنند + فیلم
کد خبر : 1731196
لینک کوتاه کپی شد.

معاون تحول هوشمند نظام مالیاتی گفت: مردم رسید خریدهایشان را چک کنند و مطابقت نداشتن نام فروشگاه با کارتخوان را گزارش کنند

برزگری افزود: صورت حساب نوع سوم همان فیش‌های دستگاه کارتخوانی است که مردم دریافت می کنند. لطفا به هنگام خرید، این فیش‌ها را چک کرده و در صورت عدم تطابق با نام و نوع فعالیت فروشگاه آن را به سازمان مالیاتی گزارش دهند.

عمر صورت حساب‌های کاغذی از امروز به پایان رسیده و رسیدهای دستگاه‌های کارتخوان برای فعالانی که درآمد آنها زیر ۱۴/۴ میلیارد تومان در سال است، به عنوان صورت حساب الکترونیکی تلقی می‌شود.

منبع صداوسیما
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن