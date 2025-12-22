قیمت درهم امارات امروز دوشنبه ۱ دی ۱۴۰۴ + جدول
قیمت درهم امارات در بازار آزاد امروز را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. علاوه بر نرخ کنونی، برخی جزئیات دیگر از قبیل بالاترین و پایینترین قیمت روز، میزان نوسان روز و همچنین میزان و درصد تغییر نسبت به روز گذشته نیز در جدول گنجانده شده است.
|
بروزرسانی:دوشنبه ۱ دی
|
عنوان
|
قیمت (ریال)
|
نرخ فعلی (ریال)
|
357,380
|
بالاترین قیمت روز
|
359,600
|
پایین ترین قیمت روز
|
353,500
|
بیشترین مقدار نوسان روز
|
3.960
|
درصد بیشترین نوسان روز
|
%0.61
|
نرخ بازگشایی بازار
|
359,500
|
زمان ثبت آخرین نرخ
|۱ دی
|
نرخ روز گذشته
|
360,010
|
درصد تغییر نسبت به روز گذشته
|
%0.74
|
میزان تغییر نسبت به روز گذشته
|
2.630