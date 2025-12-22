تاریخ دقیق شهادت امام علی النقی الهادی علیه السلام در تقویم سال ۱۴۰۴ چه روزی است؟

تاریخ دقیق شهادت امام علی النقی الهادی علیه السلام در تقویم شمسی برابر است با :

۱۴۰۴/۱۰/۰۳

چهارشنبه – ۳ دی ۱۴۰۴

تاریخ دقیق شهادت امام علی النقی الهادی علیه السلام در تقویم قمری برابر است با :

۱۴۴۷/۰۷/۰۳

الاثنین‬ – ۰۳ رجب ۱۴۴۷

تاریخ دقیق شهادت امام علی النقی الهادی علیه السلام در تقویم میلادی برابر است با :

۲۰۲۵-۱۲-۲۴

Monday – ۲۰۲۵ December ۲۴

حضرت امام ابوالحسن، علی النقی الهادی (علیه السلام)، ملقب به «امام هادی (علیه السلام)»، دهمین پیشوای شیعیان، در ۱۵ ذی الحجه سال ۲۱۲ هجری قمری، در اطراف مدینه منوره، در محلی به نام ” صریا ” متولد گشت.

پدر بزرگوارشان؛ حضرت امام جواد (علیه السلام) و مادرشان، بانوی گرامی؛ سمانه مغربیه است که بانویی بافضیلت و باتقوا بود.

امام هادی (علیه السلام) در سن ۶ یا ۸ سالگی، یعنی در سال ۲۲۰ هجری، پس از شهادت پدر ارجمندشان؛ حضرت امام جواد (علیه السلام) به امامت رسیدند.

مدت ۳۳ساله امامت حضرت هادی الائمه (علیه السلام) با خلافت معتصم، واثق، منتصر، مستعین، معتز و متوکل عباسی معاصر بود.

آن حضرت و فرزند گرامی ایشان؛ امام حسن عسکری (علیهما السلام)، به «عسکریین» شهرت یافتند، زیرا خلفای بنی عباس، ایشان را از سال ۲۳۳ به سامرا (عسکر) برده و تا آخر عمر پربرکتشان در آنجا، تحت نظر قرار دادند.

حضرت امام هادی (علیه السلام) به القاب دیگری مانند: «نقی»، «عالم»، «فقیه»، «امین» و «طیب»، شهرت داشت و کنیه مبارک ایشان نیز «ابوالحسن» است.

امام علی النقی (علیه السلام)، دارای نفس زکیه و عزمی راسخ و همتی عالی بود و عظمت شخصیت آن بزرگوار (علیه السلام) به قدری زیاد است که دوست و دشمن را به اعتراف واداشته است.

قسمتی از این اعترافات، مبتنی بر شخصیت آن امام همام (علیه السلام) به لحاظ معنوی و اخلاقی و بخشی دیگر ناشی از ابعاد علمی آن حضرت (علیه السلام) و شمه‌ای هم، نتیجه کراماتی است که از آن بزرگوار (علیه السلام) صادر شده است.

آن حضرت (علیه السلام)، سرانجام در ۳ ماه رجب سال ۲۵۴ هجری قمری و در سن ۴۲ سالگی، توسط متوکل عباسی به شهادت رسید و مرقد شریف ایشان هم – در جوار مرقد فرزند بزرگوارشان؛ حضرت امام حسن عسکری (علیه السلام) – در شهر سامراء، ملجاء و پناه شیعیان و عاشقان است.

